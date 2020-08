Bịa tin bé trai bị côn đồ sát hại rồi tung lên facebook, thiếu niên 15 tuổi bị Công an triệu tập

Theo nguồn tin từ Zing, sáng 17/8, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An ) triệu tập đối tượng Phạm Văn Hùng (15 tuổi, ngụ tại huyện Diễn Châu) để làm rõ hành vi đăng tải thông tin bịa đặt lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, ngày 15/8, Phạm Văn Hùng đăng tải một số hình ảnh trên facebook cá nhân có tên "Phạm Hùng" có nội dung về việc một cậu bế bị nhốt trong tủ đông lạnh. Bên trên những hình ảnh này là dòng thông tin: "Một cháu bé tên Nguyễn Văn Quân đã tử vong trong một chiếc tủ lạnh do em ấy bỏ nhà ra đi không may bị quân côn đồ giết và cướp tài sản. Chia buồn cùng gia đình em...".

Bài viết của Hùng nhận được không ít sự quan tâm của bạn bè trên mạng xã hội. Đồng thời, thông tin này cũng khiến nhiều người hoang mang.

Tuy nhiên, đến khoảng 12h ngày 16/6, Hùng đã gỡ bài viết trên trang cá nhân. Thời điểm trên, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh thông tin và khẳng định, sự việc đó không có thật.

Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Diễn Châu đã triệu tập Hùng lên trụ sở làm việc. Hùng thừa nhận do hạn chế về Pháp luật nên đã đăng thông tin bịa đặt lên mạng xã hội với mục đích trêu đùa.

Hùng bịa đặt thông tin rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích trêu đùa

Công an huyện Diễn Châu đã lập biên bản Hùng về hành vi Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Theo Nghị định 15/2020, người vi phạm quy định này sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Trước đó, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng các tỉnh đã xử lý không ít vụ bịa đặt thông tin, thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội facebook.

Vào tháng 4/2020, chủ facebook Nguyễn Bình đã bị phạt 10 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, chủ tài khoản Facebook trên là bà Nguyễn Thị Bình (43 tuổi, trú xã Đắk R'moan, T.P. Gia Nghĩa, Đắk Nông).

Ngày 29/3, bà Bình đăng tải trên trang cá nhân bài viết với nội dung: "Đeo khẩu trang nhìn như bị rọ mõm. Để hạn chế bắn nước bọt vào người khác vẫn phải đeo khẩu trang chứ chẳng ngăn được tý Covid-19 nào"; "Khi đã có người nhiễm virus thì không khí xung quanh người đó cũng đầy virus". "Rọ mõm là để đứa nào nhiễm thì nó chết trước"....

Chưa dừng lại, người phụ nữ này còn đăng tải trên facebook dòng tin, số liệu sai sự thật về liên quan COVID-19 như: "bệnh nhân 17 về cả làng chửi om sòm. Người từ Bệnh viện Bạch Mai đi lang thang xong xúm vào hô hào cứu trợ. So sánh khập khiễng".

Ngoài ra, bà Bình còn đăng tải nhiều bài viết về cách chữa trị phản khoa học, vô căn cứ gây nguy hiểm. Sau khi đăng tải các nội dung này đã có nhiều lượt bình luận và chia sẻ, gây hoang mang dư luận tại địa phương và khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc, bà Bình đã nhận ra lỗi lầm và dừng các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh.