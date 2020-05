Thiếu nữ 15 trốn bố mẹ từ Nghệ An ra Hà Nội rồi bị lạc, may mắn được hai cụ già cưu mang

Nhờ cư dân mạng tích cực chia sẻ cũng như các thông tin đăng tải trên báo chí, cha mẹ cô bé 15 tuổi quê Nghệ An đi lạc ở Hà Nội đã tìm thấy con. Cô bé rất an toàn, khỏe mạnh.

Liên quan đến việc cô bé Lê Thị Thu Hằng 15 tuổi (ngụ xã Quỳnh Lâm, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An ) giấu bố mẹ ra Hà Nội, bị lạc vào hôm 10/5, đến nay đã được tìm thấy.

Theo anh Lê Minh Hoàn, bố của bé Hằng, sau hơn 1 tuần tim kiếm trong vô vọng, vợ chồng anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo nhìn thấy một cô bé đang ở P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) giống hình ảnh con gái anh. Ngay lập tức, chị Nguyệt đón xe khách ra Hà Nội theo địa chỉ người này đã cung cấp để tìm con.

Thông tin tìm kiếm em được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ

Kể lại với báo chí, chị Nguyệt cho biết, sau khi ra được bến xe Nước Ngầm, chị thuê xe ôm đến địa chỉ được cho. Đến quán nước đầu con hẻm ở P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai), chị thấy con gái đang ngồi ở đó. “Lúc đó, tui mừng đến bật khóc”, chị Nguyệt kể. Chị Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy con gái.

Phía cô bé Hằng, em cho hay, khi ra đến bến xe Nước Ngầm, em không thấy bạn đến đón, do điện thoại hết tiền nên phải mượn điện thoại gọi về cho mẹ. Tuy nhiên, do không quen đường nên Hằng cứ đi và may mắn gặp được hai cụ già tốt bụng. Không may, trên đường đi Hằng đánh rơi điện thoại, lại không nhớ số của bố mẹ nên không thể liên lạc về nhà.

Trong những ngày ở nhà hai cụ, em được hai cụ đối xử như con cháu trong nhà. Thấy em suốt ngày quanh quẩn trong nhà, hai cụ thường bảo Hằng ra quán nước đầu ngõ ngồi chơi. Tại đây, một người sống gần đó đã phát hiện ra cô bé đang được bố mẹ đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội nên nhắn tin thông báo cho bố cô bé.

Hằng đã được đưa về nhà an toàn, em hoàn toàn khỏe mạnh

Phía hai cụ, người cưu mang Hằng cũng kể lại, chiều tối đó khi đang đi tập thể dục trên phố, vợ chồng cụ phát hiện cô bé trông rất mệt mỏi và có biểu hiện bị lạc đường. Tiến tới hỏi thăm thì biết cô bé ở Nghệ An, được bạn rủ ra Hà Nội tìm việc làm. Thế nhưng, ra đến nơi thì không thấy bạn đến đón, điện thoại bị rơi mất, không nhớ số điện thoại của bố mẹ và người thân để gọi về, tiền cũng không còn. Do đó, hai cụ đã đưa cô bé về nhà mình cưu mang. Hai cụ cũng không có cách gì để liên lạc về cho bố mẹ cô bé.

“Gia cảnh hai cụ cũng bình thường, con cái ở xa. Tôi rất xúc động vì hai cụ đã cưu mang cháu. Trước khi ra về, tôi gửi một ít tiền biếu hai cụ nhưng hai cụ từ chối”, chị Nguyệt mẹ Hằng kể.

Như đã thông tin từ trước đó, vào sáng sớm ngày 10/5, em Lê Thị Thu Hằng nói với mẹ là chị Đường Thị Nguyệt “con đi tập thể dục” rồi đi khỏi nhà. Buổi chiều, thấy con không về nhà, gia đình chị Nguyệt tìm kiếm con gái nhưng không có kết quả. Chiều tối cùng ngày, chị nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến, bên kia đường dây là giọng của Hằng, báo: “Mẹ ơi, con đã ra Hà Nội, nhưng không thấy bạn con đến đón. Mẹ ra đưa con về, con đang ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm”. Chưa kịp hỏi thêm thông tin thì bên kia tắt máy, gọi lại số điện thoại kia thì được thông báo lúc nãy có cô bé mượn máy gọi.

Ngay sau đó, vợ chồng chị Nguyệt ra Hà Nội tìm con nhưng không thấy, đành quay về nhà. Sau dó, chị Nguyệt làm, đơn trình báo đến Công an H.Quỳnh Lưu nhờ hỗ trợ tìm kiếm và đăng thông tin tìm kiếm con gái lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng báo tin cho gia đình nếu nhìn thấy Hằng.

Nhờ sự chia sẻ tích cực từ các nhóm của cộng đồng ở Nghệ An, Hà Tĩnh Hà Nội cùng nhiều tài khoản cá nhân và các diễn đàn trên Facebook, gia đình đã tìm lại được con.

Chị Nguyệt vui mừng bày tỏ: “Vợ chồng muốn chuyển lời cảm ơn những người dùng mạng xã hội, báo chí đã đăng thông tin tìm kiếm cháu”.

Minh Tú (t/h)