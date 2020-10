Vụ thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai tạt xăng thiêu sống: Lộ dòng trạng thái cảnh báo đầy ám ảnh trên MXH

Sáng 1/10, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương ) đã có thông tin chính thức về vụ việc, thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai tạt xăng thiêu sống. Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào ngày 27/9, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân được xác định là Đ.T.T. (15 tuổi, quê Đắk Nông). Hung thủ nghi dùng xăng thiêu sống cháu T. danh tính là L.V.Đ. (21 tuổi, quê ở Quảng Ngãi).

Đ. dụ bạn gái ra vườn cao su để tạt xăng thiêu sống

Trong quá trình điều tra, Công an đã thu thập tin tức từ bạn bè và người thân của nạn nhân. Theo lời kể của người nhà em T., ngày 27/9, Đ. hẹn T. ra vườn cao su ở Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) để nói chuyện.

Nhân lúc T. không để ý, Đ. mở nắp chai xăng rồi tạt mạnh lên người T.. Tiếp đó, Đ. bật lửa ném về phía bạn gái khiến ngọn lửa nhanh chóng lan ra trên người nạn nhân. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến T. không kịp phản ứng, thiếu nữ này chỉ biết vùng vẫy, gào khóc thảm thiết rồi gục tại chỗ.

Phát hiện khói bốc nghi ngút, người dân sống gần đó chạy đến dập lửa rồi đưa T. đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Do tình trạng bỏng nghiêm trọng nên T. được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Kết quả khám bệnh ban đầu cho thấy, T. bị bỏng diện tích đến 95% cơ thể. Hiện tại, T. đang được thở bằng máy, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, người dân đã trình báo cơ quan điều tra. Công an thị xã Tân Uyên vào cuộc xác minh thông tin, thông báo sự việc cho gia đình nạn nhân, đồng thời triệu tập đối tượng Đ. lên trụ làm việc. Hiện Công an vẫn chưa ra lệnh bắt giữ đối tượng này.

Theo tìm hiểu, nạn nhân T. có gia cảnh khó khăn. T. phải nghỉ học từ sớm để xuống Bình Dương làm công nhân tại công ty gỗ kiếm tiền nuôi bản thân, phụ giúp gia đình. T. mới làm ở Bình Dương được 4 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

