Thiếu nữ 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi xin gia đình đi học thêm

Mới đây, Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) nhận được đơn trình báo việc một bé gái 15 tuổi mất tích bí ẩn trên địa bàn. Cụ thể, gia đình chị Bùi Thị A. trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) trình báo về việc cháu gái chị là Trần Thị Huyền T. (SN 2005) bị mất tích sau khi đi học thêm.

Hình ảnh em T do gia đình cung cấp



Khi rời khỏi nhà, T. đi một chiếc xe đạp màu xanh, mang theo ba lô bình thường vẫn sử dụng đi học. Đáng nói, đến tối cùng ngày không thấy T. trở về, người thân gọi vào điện thoại của cháu bé thì thuê bao không liên lạc được.



Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không có tin tức gì nên đã gửi đơn trình báo vụ việc tới chính quyền sở tại và Công an huyện Kim Bôi. Cho tới hiện tại gia đình vẫn không thể liên lạc được hay nhận được bất cứ thông tin gì về cháu T.



Theo nguồn tin của Báo Lao động, gia đình cháu T. có hoàn cảnh khá éo le. Bố mẹ ly hôn, do điều kiện kinh tế khó khăn, mẹ ruột phải rời quê vào tận miền Nam để làm thuê. Hiện tại, T. ở cùng gia đình người bác ruột.

Trước đó hồi tháng 5/2020, Chị Đường Thị Nguyệt (trú xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trình báo về việc con gái chị là Lê Thị Thu Hằng (15 tuổi) mất tích bí ẩn.

Trước đó, sáng Chủ nhật ngày 10/5 em Hằng đi tập thể dục . Khi đi, Hằng mặc áo sọc vàng nâu, quần màu tím than và có đeo khẩu trang. Mãi không thấy con gái về, gia định chị Nguyệt đi tìm kiếm nhưng không được.Đến sáng hôm sau, Hằng bất ngờ gọi điện về và nói: "Mẹ ơi ra đưa con về, con đang ở trước cổng Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội".

Khi tới Bến xe Nước Ngầm tìm con, gia đình biết Hằng đã mượn điện thoại của một bà bán nước để gọi về cho gia đình. Bà bán nước kể rằng thời điểm đó Hằng đi một mình, ngồi ăn bánh tại quán bà xong là đi ngay.



Mẹ nữ sinh cho biết thêm, mặc dù mới học lớp 9 nhưng Hằng đã cao 1m55, nặng 58 kg, tính tình nữ sinh cũng khá ngang bướng. "Trước lúc cháu đi, gia đình không cho cháu tiền. Không biết cháu có mượn của bạn hay cô của cháu không", chị Nguyệt nói. Sau một thời gian tìm kiếm, may mắn cháu Hằng đã trở về nhà an toàn.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương