Thiếu nữ 15 tuổi tử vong sau khi sử dụng ma túy và quan hệ tập thể trong nhà nghỉ

Tin tức mới nhất ngày 25/11, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an TP Thuận An (Bình Dương) hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ sinh 15 tuổi tên N.T.X.M (quê An Giang) mới xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn.



Vụ việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, X. là nhân viên của một quán karaoke nằm trong khu dân cư 434 thuộc phường Bình Hòa.



Tối 23/11, sau giờ làm X. cùng với nhóm bạn bao gồm cả nam và nữ đến nhà nghỉ ở gần chỗ làm và thuê hai phòng. Sau đó, cả nhóm tụ tập ở một phòng để cùng nhau sử dụng Tối 23/11, sau giờ làm X. cùng với nhóm bạn bao gồm cả nam và nữ đến nhà nghỉ ở gần chỗ làm và thuê hai phòng. Sau đó, cả nhóm tụ tập ở một phòng để cùng nhau sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Công an điều tra vụ việc



Do thấy mệt mỏi, sau đó X. đã bỏ sang phòng khác để ngủ. Đến sáng hôm sau, một người bạn qua phòng thì phát hiện thiếu nữ 15 tuổi nằm bất động, miệng sùi bọt trắng nên đã đưa đi cấp cứu.



Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trên đường tới Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trên đường tới Bệnh viện . Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ việc.



Qua kết quả khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong rất có thể là do sốc ma túy.



Người nhà nạn nhân cho biết, X. đã bỏ nhà đi lên Bình Dương làm việc. Tuy nhiên, mọi người không hề biết X. làm công việc gì và làm ở đâu.



Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.



