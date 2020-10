Tích cực tìm kiếm thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử ở sông Trà Lý (Thái Bình)

Tờ Dân Trí dẫn lại thông tin từ UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm tung tích thiếu nữ 16 tuổi nhảy xuống sông Trà Lý tự tử vào sáng ngày 16/10.



Cụ thể, theo ông Nguyễn Thế Huyền - chủ tịch UBND xã Vũ Đông, nạn nhân đã bất ngờ nhảy từ cầu Vũ Đông xuống sông Trà Lý đang chảy xiết khiến người xung quanh hoảng loạn.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 16/10, thiếu nữ 16 tuổi đi bộ lên cầu theo hướng từ Vũ Đông đi trung tâm thành phố Thái Bình. Sau đó, cô trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống dưới.



Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên người dân không kịp trở tay, chỉ có thể hô hoán mọi người giúp đỡ. Theo Tuổi Trẻ, nghe tiếng hô hoán ông Đào Văn Tiến (55 tuổi, nhà gần cầu Vũ Đông) đã chặt cây chuối, nhảy xuống sông bơi ra cứu người nhưng không kịp.



Do dòng nước chảy quá xiết, nạn nhân dần chìm xuống. Nhiều người gần đó cũng vội ôm phao chạy ra nhưng thiếu nữ đã chìm hẳn. Trên cầu chỉ còn lại đôi dép mà nạn nhân để lại.

Rất đông người dân kéo đến xem công cuộc tìm kiếm nạn nhân

Danh tính của thiếu nữ 16 tuổi nhảy cầu tự tử ở sông Trà Lý được xác định là Đ.T.B.N. (SN 2004, trú tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình). Nhà của nạn nhân cách cầu chỉ vài trăm mét.



Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương cùng Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương cùng gia đình đã thuê đội tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông lớn và chảy xiết bởi trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ ngày 15/10 mưa thường xuyên nên việc tìm kiếm chưa có kết quả.



