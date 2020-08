Ba người bị điện giật khi chạy xe trên đường ngập nước, 1 cô gái trẻ tử vong ở Bình Dương

Sáng ngày 19/8, cơ quan chức năng TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương ) cho biết, vẫn đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân rò rỉ điện làm 3 người bị điện giật, trong đó có 1 người chết, 1 người đang cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Công an TP Hồ Chí Minh, khoảng 22h ngày 18/8, hai cô gái cùng 1 bé trai 2 tuổi chở nhau đi xe máy trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Đông Hòa). Khi tới trước hẻm 129 thì bị ngã xe.

Mưa lớn làm đường ngập nước, 3 người trên xe ngã xuống đường. Sau đó 3 người nằm dưới vũng nước la hét kêu cứu. Nghe thấy tiếng la thất thanh, người dân chạy tới cứu thì phát hiện bị điện giật nên nhanh chóng thoát ra ngoài.

Tiếp đó, một số người đàn ông dùng vật dụng cách điện cứu 3 người ra khỏi vùng nguy hiểm rồi tiến hành sơ cứu. Bé trai 2 tuổi không bị sao nhưng 2 cô gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do bị thương nặng nên 1 cô gái đã tử vong trên đường đến viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ghi nhận tại hiện trường, mặt đường mưa ngập sâu, kế bên có cột điện. Một số nhà dân ở hai bên nước tràn vào. Khi đó đường vắng người qua lại.

Qua xác minh thì xác định được nạn nhân tử vong là Hồ Thị Xuân Đ (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nguồn điện phát ra từ đâu.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 17/8, anh Q. (SN 1985, ở Tổ 5, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe chở và con gái nhỏ 2 tuổi. Khi đi qua đập tràn đoạn Cống Thó (giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, TP. Phúc Yên) thì gặp nước lũ chảy mạnh khiến xe bị lật.

Người dân địa phương cho biết, đêm 17/8, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mưa to khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngập úng cục bộ.

