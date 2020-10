Thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai tạt xăng thiêu sống ở Bình Dương đã tử vong

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai tạt xăng thiêu sống ở Bình Dương , chiều 2/10 bác sĩ tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bệnh nhân Đ.T.T. (SN 2005, quê Đắk Nông) sau nhiều ngày điều trị tại phòng Săn sóc đặc biệt của khoa Phỏng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Nơi xảy ra vụ việc

Nguyễn Văn Đức (SN 2001, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (SN 2004, quê Bình Phước). Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã xác định được danh tính 2 nghi phạm khiến em T. bỏng nặng , nhập viện rồi tử vong là 95%. Liên quan đến vụ việc, Trước đó, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện ngày 27/9 trong tình trạng bị bỏng xăng nặng, diện tích

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2020 T. và Đức có quan hệ tình cảm với nhau nhưng bị gia đình Đức ngăn cản. Cho đến gần đây, Đức muốn chia tay nhưng T. không đồng ý, vì thế Đức nảy sinh ý định mua xăng dọa đốt bạn gái.

Danh tính 2 nghi phạm



Trưa 26/9, Đức bảo Danh chở đi mua xăng, sau đó cả 2 đến vườn cao su thuộc Nông trường cao su Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lúc 18h cùng ngày, hẹn T. ra nói chuyện.

Tại đây, Đức đã dùng xăng tạt lên người T., châm lửa dọa bạn gái nhưng ngọn lửa bất ngờ cháy lan toàn thân khiến nạn nhân bị bỏng nặng . Do vụ việc xảy ra quá nhanh, T. không kịp phản ứng mà chỉ biết vùng vẫy, gào thét trong đau đớn rồi gục luôn tại chỗ. Sau đó, Đức và Danh đã đưa T. đi cấp cứu.

Đức có đăng hình ảnh chai xăng lên mạng xã hội facebook Trước khi vụ việc xảy ra,





Được biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, Đức có đăng hình ảnh chai xăng lên mạng xã hội facebook.

Your browser does not support HTML5 video.

Cặp đôi tự thiêu ở TP Hồ Chí Minh



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ