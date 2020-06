Thiếu tiền tiêu xài, cháu gái dẫn nhóm bạn vào nhà cướp lắc vàng của bà ngoại

Vào ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Danh tính của những đối tượng này là L.L.L. (16 tuổi), N.N.T.P. (16 tuổi), L.T.K. (18 tuổi), N.T.T. (18 tuổi), P.T.Ph. (18 tuổi, cùng trú xã Tân An Hội, huyện Củ Chi). Ngoài ra còn có đối tượng chủ mưu là N.T.M.D. (18 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) được tại ngoại do đang mang thai thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, M.D. hiện đang sống cùng bà ngoại là P.T.G. (57 tuổi) tại xã Phước Vĩnh An. Do đối tượng cần tiền để tiêu xài nên đã quyết định lên kế hoạch dàn cảnh cướp vàng của bà ngoại.

Để thực hiện phi vụ này, D. đã rủ N.N.T.P. và 4 đối tượng khác để dàn cảnh cướp tài sản. D. nói với bà ngoại rằng mình đang bị hỏng xe, cần bà đến đón để ra tay chiếm đoạt lắc vàng. Tuy nhiên nhóm đối tượng đợi đến khuya vẫn không thấy bà G. tới nên tất cả đã đi bộ về nhà.

Khi về nhà, bà G. vừa mở cửa thì nhóm cướp xông vào khống chế nạn nhân, lấy đi chiếc lắc vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi bị cướp, bà G. đã tới công an trình báo.

Xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã tiến hành điều tra, khoanh vùng nhóm đối tượng. Sau đó những người liên quan đã bị bắt giữ, đồng thời thu hồi tài sản bị cướp. Bước đầu tại trụ sở điều tra, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó vào năm 2017 cũng xảy ra một vụ án mạng do thiếu nữ 13 tuổi lên kế hoạch cùng người tình sát hại bà ngoại để cướp vàng. Theo đó, N.T.T.N. (13 tuổi) và Nguyễn Quốc Tài (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) quen nhau và nảy sinh tình cảm. Do hết tiền tiêu xài, cặp đôi quyết định giết bà ngoại của N. là bà bà T.T.S.V (59 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để cướp tài sản.

Đến ngày 29/9/2017, N. tới nhà của cậu lấy dao rồi đưa cho Tài sau đó cả 2 tới nhà bà V. Nghe tiếng động, bà V. mở cửa ra xem thì bị Tài đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài giật lấy đôi bông tai rồi cùng người tình bỏ chạy, bán lấy tiền. Tài ném con dao gây án gần cống nhà nạn nhân rồi cả hai bỏ trốn lên Bình Phước. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà V. bị đâm 37 nhát dao, trong đó có 1 vết thương chí mạng ở tim, hai bên dái tai của nạn nhân bị đứt.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hung thủ sát hại bà V. là cặp đôi nhí Tài và N. Sau đó Nguyễn Quốc Tài đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". N. được gia đình bảo lãnh tại ngoại, cơ quan chức năng sau đó làm rõ vai trò đồng phạm của đối tượng.