Thở phào với kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc với giám đốc người Nhật nhiễm COVID-19

Ngày 2/8, theo Zing , Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng , ông Nguyễn Đức Thuận cho hay đã có kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc với giám đốc người Nhật MasaHiro Nakajima (75 tuổi, người Nhật, Giám đốc Công ty Hokkaido tại thôn Đạ Chais, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) nhiễm COVID-19 . Theo đó, 28 người tiếp xúc gần với ông Nakajima đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trước đó vào sáng 1/8, ông MasaHiro Nakajima có kết quả dương tính với Covid-19 lúc về sân bay Narita, Nhật Bản. Ông Nakajima đã nhắn tin cho nhân viên ở Việt Nam để thông báo với cơ quan chức năng, còn mình tiếp tục cách ly ở khách sạn, Sức Khỏe ổn định.

Sau đó Sở Y tế Lâm Đồng đã nhanh chóng lấy 29 mẫu xét nghiệm của những người thuộc nhóm F1, F2. 24 nhân viên công ty cùng 4 người dân sống bên cạnh công ty (có lối đi chung) đã được lấy mẫu, đồng thời 8 nhân viên sân bay Liên Khương có tiếp xúc với giám đốc Nhật này đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Rất may các mẫu xét nghiệm trên đều âm tính, bao gồm cả 14 trường hợp có nguy cơ cao, tiếp xúc gần. Các trường hợp trên đang được theo doixc ách ly tại công ty, cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung, tất cả đều sức khỏe bình thường, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Cơ quan chức năng cũng tiếp tục truy vết, xác định các trường hợp thuộc nhóm F1, F2 để tiếp tục xử lý.

Hiện Lâm Đồng đã cách ly 306 người, trong đó có 26 người cách ly tại các cơ sở ý tế, 72 người cách ly tập trung và 208 người cách ly tại nhà. Tối 2/8, Việt Nam ghi nhận 620 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 373 người đã khỏi bệnh. 6 ca tử vong liên quan đến COVID-19 đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng.

Ca tử vong mới nhất liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân 429 nữ, 53 tuổi, có tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2. Nguyên nhân tử vong được xác định: Suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19.

Theo Linh Chi/SKCĐ