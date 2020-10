Thanh niên bị ngã tử vong khi đang sơn tường trên tầng 8 của một tòa nhà

Tin tức mới nhất ngày 21/10, Dân Trí dẫn lại thông tin từ lãnh đạo UBND phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ) sáng cùng ngày đã lên tiếng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một thanh niên tử vong thương tâm.



Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Tấn T. (22 tuổi, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h15 phút ngày 20/10 tại tòa nhà số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, TP Quy Nhơn.

Hiện trường vụ việc



Vào thời điểm trên, thanh niên 22 tuổi đã đến tòa nhà để sơn tường cho một căn phòng trên tầng 8. Tuy nhiên, sau đó do sơ suất khi làm việc nên anh T. bị ngã xuống đất và tử vong tại chỗ. Người dân khi phát hiện vụ việc đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi phối hợp với Công an TP Quy Nhơn cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao thi thể nạn nhân cho Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi phối hợp với Công an TP Quy Nhơn cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.



Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.



Mới ngày 29/9 trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm.

N ạn nhân sinh năm 1981, quê ở Bắc Ninh, là chủ thầu công trình

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 29/9, một người đàn ông đang thi công lắp đặt thang máy tại ngôi nhà phường Vĩnh Phúc (quận Ba Bình). Trong lúc vận hành thì thang máy bất ngờ rơi xuống dẫn đến tai nạn thương tâm. Được biết, nạn nhân sinh năm 1981, quê ở Bắc Ninh, là chủ thầu công trình.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ