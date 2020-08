Sốc với lý do xâm hại bé gái 15 tuổi của gã sửa xe: Giải bùa để tránh... bị ma nhập

Tin tức mới nhất ngày 28/8, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Bảng (38 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Dâm ô Trẻ em



Được biết, Bảng chính là chủ tiệm sửa xe tên Phước Thiện ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Bảng bị cảnh sát bắt giữ.



Theo thông tin từ Tiền Phong, vào khoảng 8h ngày 24/8, bé T. (15 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) đi xe đạp đến tiệm của Bảng để bơm bánh xe. Tại đây, đối tượng đã dọa T. bị 'ma nhập' khiến cô bé hoảng sợ.



Nhân cơ hội này, Bảng xin số điện thoại để kết bạn Zalo và hứa sẽ giúp T. “giải bùa”. Khi T. về nhà, Bảng nhắn tin bảo T. lên phòng ngủ, cởi hết quần áo ra nằm lên giường, đối tượng gọi video, hướng dẫn cô bé 'giải bùa' bằng cách tự sờ soạng lên người.

Chân dung đối tượng tại cơ quan công an.

Tâm lý hoảng loạn, sợ hãi nên khi về nhà, T. đã kể lại mọi chuyện cho gia đình. Ngay lập tức, gia đình nạn nhân đã tố cáo sự việc đến Công an phường Trảng Dài.



Khi bị bắt giữ vào ngày 27/8, bước đầu, Bảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

