Thỏa thuận thất bại, CLB Hà Nội gọi Văn Hậu về nước

Sau nhiều ngày "im ắng", chiều 10/7, ban lãnh đạo CLB Hà Nội bất ngờ thông báo chính thức về tương lai của Đoàn Văn Hậu.

"Sau nhiều cuộc thương thảo nhưng không đạt được thỏa thuận với đối tác Hà Lan, CLB bóng đá Hà Nội quyết định sẽ gọi Văn Hậu trở về thi đấu cho đội bóng Thủ đô. Văn Hậu sẽ trở về trong ít ngày tới".

Như vậy, sau hơn một năm chơi bóng tại SC Heerenveen, Văn Hậu đã chính thức nói lời chia tay Hà Lan để trở về với đội bóng Thủ đô.

"Văn Hậu về nước sẽ hỗ trợ rất nhiều cho đội bóng ở thời điểm thiếu nhân sự như hiện nay. Đây cũng là bước chuẩn bị tốt cho các mục tiêu sắp tới của các nhân cầu thủ này", ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội cho biết.

CLB Hà Nội gọi Đoàn Văn Hậu về nước

Ông Vinh cũng cho biết thêm, CLB Hà Nội luôn sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khác và tạo cơ hội tối đa cho Văn Hậu thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu tuy nhiên tình hình đại dịch COVID-19 đã khiến cho việc đó không dễ dàng thực hiện.

"Cuối năm AFF Cup sẽ trở lại, Văn Hậu về nước thi đấu, lấy lại phong độ sau một thời gian dài không thi đấu do nghỉ dịch sẽ là sự tăng cường không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam", ông Quang nói thêm.

Như đã đưa tin, hợp đồng cho mượn Đoàn Văn Hậu giữa Hà Nội FC với Heerenveen đã kết thúc hôm 30/6 vừa qua. Câu lạc bộ Hà Nội có mong muốn sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Đoàn Văn Hậu gắn bó với SC Heerenveen và sẵn sàng hỗ trợ tiền lương cho cầu thủ này. Phía CLB Hà Lan cũng được cho rằng có ý muốn giữ Văn Hậu nhưng khả năng tài chính không cho phép.

2 bên đã chủ động kết nối với mong muốn đàm phán đạt được kết quả phù hợp tuy nhiên có thể thấy hai bên đã không tìm được tiếng nói chung. Kế hoạch sử dụng và phát triển chuyên môn cho hậu vệ sinh năm 1999 trong thời gian tiếp theo không phù hợp với mong muốn của Hà Nội FC.

Được biết, trong ít ngày tới, Văn Hậu sẽ được đơn vị chủ quản hỗ trợ tìm kiếm chuyến bay về Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu kết thúc hành trình 1 năm chơi bóng tại châu Âu

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ