Thời điểm công bố đáp án chính thức Kỳ thi THPT Quốc gia 2020

“Trong lịch trình công tác chúng tôi đã dự trù quỹ thời gian chấm thi đủ cho những TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…sao cho bảo đảm tiến độ và chất lượng” – ông khẳng định.

Hơn 26.000 thí sinh không dự thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1

Theo Thùy Dương/SKCĐ