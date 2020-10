Thời gian chính thức các trường Đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cụ thể về thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Cụ thể, chậm nhất là 17 giờ ngày 5/10, các trường đại học sẽ phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2020.





Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2020 có tổng cộng gần 2.500.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học trên cả nước, giảm 3,14% so với năm 2019. Theo cập nhật mới nhất tính đến hết ngày 27/9, có tổng cộng khoảng 275.000 thí sinh đăng ký điều chỉ nguyện vọng, chiếm hơn 40%.





Điểm chuẩn Đại học sẽ có vào ngày 5 tháng 10





Chia sẻ về phần mềm tuyển sinh, bà Thủy cho hay năm 2019, phần mềm lọc ảo phát huy tác dụng lớn, phục vụ công tác tuyển sinh của các trường. Do vậy, năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ các trường lọc ảo. Việc sử dụng chung một cơ sở dữ liệu và một phần mềm lọc ảo giúp tiết kiệm tối đa để các trường đại học, cao đẳng thực hiện quy trình xét tuyển. Thời gian chạy phần mềm tuyển sinh đợt 1 từ ngày 2/10 đến 17 giờ ngày 4/10. Trước 17 giờ ngày 5/10, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tuyển sinh đại học năm 2020 có nhiều sự thay đổi





Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông phải lùi lại hơn một tháng so với các năm trước. Thời gian xét tuyển đại học theo đó cũng phải lùi theo. Tuy nhiên, bà Thủy cho rằng các trường đã có những điều chỉnh tích cực trong phương án tuyển sinh. Theo đó, đa số các trường đều có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau như xét theo điểm học bạ, theo các chứng chỉ ngoại ngữ hay các chứng chỉ quốc tế, theo các bài thi riêng hoặc kết hợp nhiều phương thức. Điều đó cho thấy sự chủ động của các cơ sở giáo dục đại học và đúng với tinh thần tự chủ tuyển sinh theo Luật Giáo dục Đại học.

Your browser does not support HTML5 video.

Những lưu ý khi thay đổi nguyện vọng

Theo Thùy Dương/SKCĐ