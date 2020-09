Đóng cửa 3 sân bay miền Trung từ ngày 18/9 để tránh bão số 5, gần 40 chuyến bay bị ảnh hưởng

Đóng cửa 3 sân bay

Chiều 17/9, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn hỏa tốc gửi các sân bay, hãng hàng không về kế hoạch ứng phó với bão số 5 Noul sắp đổ bộ.

Theo đó, Cục Hàng không quyết định tạm dừng hoạt động cất/hạ cánh tại 3 sân bay tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam trong ngày 18/9.

Cụ thể, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) sẽ dừng khai thác máy bay từ 4h đến 18h ngày 18/9. Sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 5h đến 20h ngày 18/9. Sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) đóng cửa từ 6h đến 21h ngày 18/9.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không tăng cường công tác trực bão. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa nắm bắt thông tin liên tục để chủ động ứng phó.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có biện pháp điều hành hoạt động bay đi, đến các sân bay và trên đường bay bị ảnh hưởng, bảo đảm hoạt động bay an toàn.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch bay và thông báo ngay cho nhà chức trách hàng không và hành khách.

Theo dự báo mới nhất đến chiều 17/9, bão số 5 đang có hướng di chuyển chệch lên phía bắc so với dự báo trước đó. Dự báo khoảng đầu giờ chiều 18/9, bãosẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100 km/h), khả năng giật cấp 12.

Trong ngày 17/9, nhiều tỉnh thành miền Trung đã chủ động ứng phó với tình hình bão số 5. Ước tỉnh đã có 1,1 triệu dân tại các tỉnh dự kiến bão đổ bộ phải di dời. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã quyết định cho học sinh nghỉ học 1-2 ngày tới để tránh bão.

40 chuyến bay bị ảnh hưởng

Trong một diễn biến khác, sau khi nhận được thông báo từ Cục HKVN, Vietnam Airlines và Pacific Airlines điều chỉnh kế hoạch các chuyên bay tại các sân bay Đà Nẵng, Huế, Chu Lai trong các ngày 18/9 do ảnh hưởng của bão số 5 Noul.

Cụ thể, trên đường bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN114, VN122, VN167, VN170, VN172, VN119, VN123, VN127, VN128, VN171. Lùi thời gian khai thác chuyến bay VN132, VN133, VN175, VN174 sang sau 20h00 và khai thác tàu bay thân rộng với sức chứa lớn hơn thay cho tàu Airbus A321.

Trên đường bay giữa Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Huế: Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN7378, VN7374, VN1543, VN1542, VN1372, VN7370, VN7372, VN1372, VN7375, VN7371, VN7373, VN7379, VN1373, VN7322.

Trên đường bay giữa Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Chu Lai: Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN7641, VN1460, VN7460 và VN7464, VN7464, VN1461, VN7461, VN7465.

Các chuyến bay VN1591, VN1400, VN7402 giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đồng Hới do Vietnam Airlines khai thác sẽ lùi thời gian hạ cánh tới sau 19h00. Pacific Airlines lùi thời gian khai thác 2 chuyến bay BL6054 và BL6055 trên đường bay giữa TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sang sau 20h00.

Các chuyến bay đến, đi từ sân bay Buôn Ma Thuật, Quy Nhơn, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa sẽ được Hãng theo dõi để điều chỉnh lịch bay nếu có ảnh hưởng của bão.

Your browser does not support HTML5 video.

Đường đi của bão số 5

Theo Hà Ly/SKCĐ