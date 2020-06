Mắc ung thư đại tràng dù mới 17 tuổi, chàng trai tiết lộ thói quen tai hại nhiều người mắc

Cuộc sống hiện đại khiến người trẻ càng ngày càng lười vận động, ăn uống không khoa học điều độ là nguyên nhân dẫn tới nhiều căn bệnh tưởng chừng chỉ xuất hiện ở người trung tuổi, điển hình là ung thư đại tràng.

Mới đây, trang QQ đưa tin về trường hợp một thanh niên 17 tuổi người Trung Quốc vào viện trong tình trạng đau chướng bụng. Ban đầu người mẹ chỉ tưởng con mình bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, uống thuốc được vài ngày thì chàng trai lại sốt cao nên gia đình đưa con nhập viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện hồi tràng của bệnh nhân có dấu hiệu bất thường. Qua thăm khám nội soi, bác sĩ phát hiện chàng trai mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Ung thư đại tràng thường phổ biến ở người 50 tuổi trở nên nhưng càng ngày càng có hiện tượng trẻ hóa do lối sống không khoa học, lành mạnh.



Theo các bác sĩ, nhiều thói quen tai hại mà người trẻ mắc phải là nguyên nhân dẫn tới ung thư đại tràng.

1. Ngồi quá nhiều, ít vận động



Trong Trong xã hội hiện đại, người già ngày càng có xu hướng vận động nhiều hơn với các hình thức tập luyện vừa sức. Trong khi đó giới trẻ với công việc chốn công sở thường hay những thú vui như game online chỉ thích ngồi một chỗ và dần lười vận động hơn.



Nghiên cứu của tạp chí Y khoa Vương quốc Anh đã chỉ ra, những người ngồi làm việc lâu ở văn phòng có nguy cơ mắc ung thư đường ruột cao hơn 44%.



Nguyên nhân do ngồi nhiều khiến nhu động ruột kém, hạn chế lưu thông máu trong khoang bụng, xương chậu và vùng thắt lưng làm tăng nguy cơ ung thư ruột.

2. Ăn quá nhiều đồ dầu mỡ



Giới trẻ ngày càng chuộng đồ ăn nhanh, các thực phẩm chiên rán bởi hương vị thơm ngon khó cưỡng. Thực tế các món chiên rán chỉ đưa miệng chứ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho Sức Khỏe khi bạn ăn quá nhiều.



Theo kết quả nghiên cứu trên tạp chí Cell, đồ nhiều dầu mỡ như một chất xúc tác khiến ung thư ruột phát triển nhanh hơn. Ăn đồ dầu mỡ làm tăng lượng chất béo tích tụ trong hệ tiêu hóa, gây ra các tổn thương tiến triển thành ung thư.

3. Lười bổ sung ngũ cốc, rau củ quả



Đã ăn nhiều đồ dầu mỡ lại còn lười ăn rau củ thì chẳng khác nào hành hạ hệ tiêu hóa. Do công việc bận rộn mà rất nhiều các bạn trẻ ăn uống qua loa, chỉ cốt bổ sung đạm mà bỏ qua rau xanh và trái cây.



Rau xanh và trái cây rất giàu vitamin và các loại khoáng chất không thể thiếu cho cơ thể. Các thành phần này giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru hơn, cung cấp dưỡng chất bồi bổ sức khỏe.



Khi không được cung cấp chất xơ, đường ruột phải ra sức tiêu hóa các thực phẩm giàu chất béo được nạp vào, tăng nguy cơ táo bón dễ dẫn tới ung thư đại tràng.

Ung thư đại tràng là ung thư gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ được chữa khỏi lên tới 90%, kéo dài sự sống tới 10 năm.

Tiến trình hình thành khối ung thư đại tràng

Theo Hà Ly/SKCĐ