Dự báo thời tiết mùng 2/9 trên cả nước: Nẵng nóng bao trùm toàn Bắc Bộ, chiều tối đề phòng mưa dông

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ mùng 2/9 năm nay, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng tại khu vực Viêt Bắc có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong ngày giao động từ 33-36 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, dự báo thời tiết ngày mùng 2/9 trời có nắng nóng, chiều tối đề phòng xảy ra mưa rào và giông, đêm mát mẻ, không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 33-36 độ C.

Tại các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, ban ngày trời rắng, chiều tối có mưa rào và dông. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày cao nhất là khoảng 32-35 độ, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ từ 35-37 độ C.

Nắng nóng bao trùm khu vực Bắc Bộ vào 2/9

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ buổi sáng có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to đến rất to. Tại Tây Nguyên nhiều độ trong ngày rơi vào khoảng 27-30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 29-32 độ.

Trong hôm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến là từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên là những tỉnh phải chịu ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng phơn nên thời tiết sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55-65 %. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11-16h.

Các chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay cũng lên ở mức đáng báo động từ 8-10, nguy cơ gây hại rất cao nếu cơ thể con người tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chính vì vật người dân được khuyến cáo nên hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Nếu bắt buộc phải di chuyển ngoài đường thì bạn cần mang theo áo chống nắng, khẩu trang, kính dâm và bôi kem chống nắng để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Đồng thời uống nhiều nước và bổ sung hoa quả, rau xanh để tránh cơ thể bị mất nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cho biết nắng nóng gay gắt có thể sẽ kéo dài hết ngày mai 28/8.

Theo Phương Hoa/SKCĐ