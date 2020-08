Dự báo thời tiết ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đầu tiên (9/8/2020): Ngày nắng, đêm có mưa

Dự báo thời tiết ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đầu tiên (9/8/2020)

Ngày mai (9/8/2020), sĩ tử cả sẽ bước vào ngay tốt nghiệp THPT quốc gia đầu tiên với 2 môn là Ngữ văn và Toán. Để có một kỳ thi đạt hiệu quả tốt thì thí sinh và các bậc phụ huynh cần chú ý xem thời tiết để biết chuẩn bị trang phục phù hợp nhất.

Lịch thi THPT quốc gia 2020 trong 2 ngày 9/8/2020 và 10/8/2020

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ngày 9/8, các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết nắng. Còn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết dịu mát, trời nhiều mây, có mưa và rải rác có dông. Cụ thể:

Khu vực Hà Nội

Dự báo Thời tiết Hà Nội ngày 9/8 nhiệt độ dao động từ 32 đến 35 độc C, có nơi trên 35 độ C. Ban ngày có nắng, nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Với điều kiện thời tiết như thế này, các thí sinh nên chuẩn bị áo mưa, túi nilong đảm bảo các giấy tờ không ướt, rơi trên đường di chuyển. Ngoài ra, đừng quên đeo khẩu trang nhé.

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 9/8 ở Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các tỉnh ở khu vực vùng núi và trung du có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa rào, mưa to. Nhiệt độ khoảng từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Với thời tiết như trên, các thí sinh khi đi thi nên mặc áo chống nắng, mang theo nước để tránh bị say nắng, mất nước. Đặc biệt, đừng quên đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Khu vực Trung Bộ

Ngày 9/8 ở khu vực Trung Bộ có mây, ngày nắng, ở vùng núi có nắng nóng . Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ở khu vực này nhiệt độ dao động từ 33 đến 36 độ C, có nơi nhiệt độ lên đến trên 36 độ C.

Trong điều kiện thời tiết như trên, các sĩ tử đi thi nên mặc trang phục rộng rãi, thoải mái để giảm nắng nóng. Có thể mang thêm nước lọc để uống trong phòng thi. Ngoài ra, đừng quên đeo khẩu trang.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày 9/8 có nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Về cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ dao động từ 28 – 32 độ. Với thời tiết mưa dông như vậy, thí sinh đi thi cần chuẩn bị áo mưa, ủng để đảm bảo không bị ướt. Tốt nhất nên đi sớm hơn bình thường để tránh tắc đường, ngập lụt. Đặc biệt đừng quên đeo khẩu trang.

Thời tiết ngày thi tốt nghiệp THPT 2020 ngày 9/8/2020 có nhiều diễn biết bất thường nên phụ huynh và thí sinh cần đặc biệt chú ý

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 9/8/2020:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông. Riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, gió giật mạnh. Nền nhiệt trung bình từ 30 đến 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cục bộ có mưa to. Ban ngày nắng nóng. Ở khu vực đồng bằng có nắng to. Nhiệt độ trung bình từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Trong cơn dông đều phòng gió, lốc. Về cơ bản, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao đông từ 33 đến 36 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ban ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 31 đến 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Nhiệt độ trung bình dao động từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ trung bình từ 26 đến 32 độ C.

Khu vực biển Đông: Vùng áp thấp nằm trên khu vực Biển Đông di chuyển khá chậm theo hướng Bắc Đông Bắc trong vòng 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của mưa bão nên các tàu thuyền hoạt động ở giữa và Nam Biển Đông cần chú ý, tránh tác động của gió, lốc.

Theo Thanh Mai/SKCĐ