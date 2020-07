Thời trang của Ngọc Trinh trong cuộc chiến vòng eo: khoe xương ngực, xương sườn là chính!

Khi đứng cạnh hội bạn thân Quỳnh Thư, Ngọc Trinh dường như kém sức sống hơn nhiều bởi body gầy guộc đến mức báo động. Những bộ bikini nóng bỏng dường như chỉ càng làm nổi bật lên khung xương ngày càng lộ rõ của “nữ hoàng nội y”. Dù vẫn giữ được vẻ xinh đẹp ngày nào nhưng hình tượng nóng bỏng , tràn đầy sức sống của Ngọc Trinh đang dần biến mất.





Đứng cạnh hai người bạn, Ngọc Trinh càng lộ rõ mức độ gầy guộc của bản thân





Tuy nhiên vòng eo con kiến lại là niềm tự hào của Ngọc Trinh khi cô nàng thường xuyên diện những món đồ hở táo bạo vòng 2 như áo croptop, quần jeans cạp thấp,...









Hình ảnh stylist đang dùng chun cố định quần bò cho Ngọc Trinh





Trong những story mới nhất được đăng trên tài khoản Instagram của Ngọc Trinh, cô đã hé lộ những hình ảnh hậu trường buổi chụp hình cho thấy thủ thuật của stylist khi phải “đối phó” với vòng heo mi nhon nhất nhì showbiz của mình. Cách loại kẹp và dây thun thường xuyên được các stylist cho Ngọc Trinh “trưng dụng” để bộ đồ không tuột khỏi cơ thể Ngọc Trinh. Không chỉ với những trang phục thường ngày mà ngay cả với bikini - món đồ sinh ra để ôm sát cơ thể - dường như cũng đang quá khổ so với cô nàng.









Bộ bikini nhỏ bé nhưng lại rộng thùng thình trên cơ thể Ngọc Trinh





Chia sẻ về body hiện tại của mình, Ngọc Trinh cho hay: “Hiện tại chị 49kg nhưng vòng nào vẫn ra vòng đó, chỉ có điều người chị mình dây nên xương vai và phần cổ bị ốm nên nhìn ốm thôi. Chị sẽ giữ số cân 49kg này để lên hình đẹp. Mặt của chị cũng nhỏ và không bị bự ra, tại vì giữ số cân này mới có vòng eo nhỏ. Mặc dù vòng 3 bị xuống 2 phân, tay chân cũng ốm nhưng chị thích như vậy, người yêu chị cũng thích như vậy chứ không thích chị mập lên”.





Tấm ảnh lộ rõ xương sườn khiến fan không khỏi xuýt xoa





