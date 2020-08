Bóc giá trang phục của những công chúa nhí nhà các sao Âu Mỹ khiến ai cũng phải ghen tị

Stormi Webster - Con gái Kylie Jenner và Travis Scott

Stormi sinh ngày 1/2/2018 tại Los Angeles (Mỹ), là con của tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - Kylie Jenner - và rapper Travis Scott. Cô bé hai tuổi tận hưởng cuộc sống vương giả tại biệt thự 12 triệu USD ở khu Beverly Hills, có phòng riêng chứa đồ hiệu cao cấp. Cô bé thường xuyên được mẹ tự tay lựa chọn những món đồ xa xỉ nhất và đôi khi là được thiết kế riêng để diện hàng ngày. Những món đồ của Stormi đều có giá từ hàng ngàn tới hàng chục ngàn đô la Mỹ khiến ai ai cũng không khỏi ghen tị.

Stormi đeo túi ngàn đô của Louis Vuitton.

Bộ sưu tập đồ hiệu của cô bé 2 tuổi không hề kém cạnh nhiều sao thế giới với đầy đủ các nhà mốt đình đám như Hermes, Louis Vuitton, Christian Dior,... Thay vì theo đuổi phong cách bánh bèo công chúa, mẹ Kylie và bố Travis thường cho Stormi diện trang phục rất hiphop thoải mái với giày sneaker, áo phông và quần dài. Nghe t ưởng chừng rất giản dị nhưng màn bóc giá khiến nhiều người phải... ngã ngửa.

Stormi diện đồ rất cá tính.

Kulture Kiari Celphus - Con gái Cardi B và Offset

Kulture sinh vào tháng 7 năm 2018 và cô bé 2 tuổi đã được tắm trong tình yêu và sống một cuộc sống sang trọng với bố mẹ là hai rapper nổi tiếng Cardi B và Offset. Cũng giống như bạn cùng trang lứa Stormi, Kulture được mẹ Cardi B sắm sửa hàng loạt những món đồ xa xỉ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Moschino, Burberry,...

Kulture sở hữu rất nhiều đồ tới từ thương hiệu Burberry.

Đặc biệt nữ rapper rất thích cho cô công chúa nhà mình diện trang sức kim cương. Từ nhẫn, vòng cổ tới vòng tay cô bé đều sở hữu tới vài chiếc và chúng đều có giá lên tới 6000 USD.

Vòng tay kim cương của Kulture.

Mới đây Cardi B đã gây tranh cãi lớn khi sắm cho cô con gái 2 tuổi chiếc túi Hermes Birkin có giá 9000 USD. Cộng đồng mạng đều cho rằng nữ rapper và chồng nên để cô bé sống với đúng lứa tuổi và tặng Kulture những gì một cô bé 2 tuổi thực sự thích như gấu bông đồ chơi. Nữ rapper "I like it" đã phản pháo như sau: "Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nổi tiếng không giống những đứa trẻ khác. Chúng phải ra ngoài và đến những nơi xa xỉ như nhà hàng, các show diễn và thảm đỏ". Vậy nên cô cho rằng không có gì sai trái khi cô muốn dành cho con gái những gì tốt nhất.

Rapper Offset tặng con gái túi Birkin gây tranh cãi.

Blue Ivy Carter - Con gái Beyonce và Jay-Z

Beyonce đã nói rằng Blue Ivy, con gái lớn của cô, sẽ trở thành một biểu tượng thời trang. Cô bé 7 tuổi này đang tiếp bước của mẹ trở thành cái tên sáng giá trong làng thời trang, và Ivy cũng đã nhiều lần xuất hiện trong trang phục thời thượng. Hầu hết trong số chúng cũng siêu đắt và có giá hàng ngàn đô la.

Chiếc váy 11,000 USD của Blue Ivy trên thảm đỏ.

Không có gì đáng ngạc nhiên, các nhà thiết kế thời trang cao cấp thích được thiết kế đồ cho Blue Ivy và cô bé sở hữu khối lượng khủng những thương hiệu thời trang cao cấp đắt tiền nhất. Beyonce và Blue Ivy cũng thích mặc trang phục diện đôi và họ luôn biến khoảnh khắc đó thành một tuyên bố thời trang. Blue Ivy có mọi thứ để tương lai trở thành một biểu tượng thời trang trong độ tuổi thiếu niên.

Chiếc váy đính kim cương hột xoàn có giá "sương sương" 9,000 USD.

Harper Beckham - Con gái David Beckham và Victoria Beckham

Không có gì bất ngờ khi Harper Beckham - cô con gái 9 tuổi nhà David và Victoria Beckham - sống một cuộc sống xa hoa nhiều người mơ ước. Xét tới việc cô bé thường xuyên có mặt ở hàng ghế đầu tại nhiều Tuần lễ thời trang lớn và được trải nghiệm tham gia đội hình bạn bè toàn sao của bố mẹ. Còn chưa bước sang tuổi thứ 10, Harper đã được chăm sóc da bởi một trong những chuyên gia chăm sóc da mặt lớn nhất thế giới chuyên thực hiện trị liệu cho các Ngôi Sao lớn và được cắt tóc từ một trong những nhà tạo mẫu tên tuổi. Ai cũng tự hỏi làm thế nào để một cô bé ở tuổi lên 9 lại có được may mắn như vậy?

Harper rất chững chạc và thời trang.

Mới đây người mẹ nổi tiếng của Harper, Victoria Beckham đã đăng tải bức hình cô con gái cưng mặc một chiếc đầm của thương hiệu do cô thành lập nên có giá khủng lên tới hơn 2000 USD khiến người xem không khỏi ghen tị. Và đây chỉ là một ví dụ rất nhỏ cho hàng loạt những tấm hình khoe cuộc sống và gu thời trang xa xỉ của Harper.

Chiếc váy gần 2,500 USD do mẹ Victoria thiết kế.

