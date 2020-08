Kẻ phớt đời Thomas Muller & thất bại nặng nhất 74 năm của Barca

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 3: Cậy có tốc độ và khả năng trèo cây, báo đốm giật mồi của linh cẩu

Sở hữu lực cắn cực mạnh cùng tốc độ lên tới 60km/h, linh cẩu có thể săn cả những con mồi lớn hơn chúng nhiều lần. Thế nhưng tiếc rằng chúng lại không có khả năng trèo cây và báo gấm đã lợi dụng điều đó.