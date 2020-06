Toàn văn thông cáo báo chí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hóa đơn tiền điện tăng cao

Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về việc hoá đơn tiền điện tăng cao trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm và thông tin kịp thời của các cơ quan báo chí, thông tấn, đặc biệt là sự phản ánh và đồng hành của các khách hàng sử dụng điện, đồng thời cũng xin chia sẻ những khó khăn của khách hàng do nhu cầu tiêu thụ điện vào mùa nắng nóng đã gia tăng đáng kể.

Để các khách hàng sử dụng điện và các cơ quan báo chí được rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến tiền điện tăng cao, EVN xin chia sẻ những thông tin như sau:

1. Tình hình sử dụng điện tháng 5 và đầu tháng 6/2020

Số liệu thống kê cho thấy, đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92% khách hàng) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó (chi tiết như Phụ lục kèm theo)

Dự kiến kỳ hoá đơn tháng 6/2020 còn tăng cao hơn do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh so với tháng 5/2020. Theo số liệu thống kê mới đến ngày 20/6/2020 cho thấy, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5/2020 (gấp 2,33 lần so với tháng 5/2020). Số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là hơn 4,4 triệu (gấp 4,4 lần so với tháng 5), đồng thời có hơn 326 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5 trước đó (chi tiết như Phụ lục kèm theo).

0C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng từ 2 đến 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 50C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng thêm 10%. Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa không đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khác như việc mở cửa ra vào nhiều, đóng mở tủ lạnh nhiều lần cũng gây thất thoát nhiệt làm cho lượng điện tiêu thụ có thể tăng đến 17%. Đối với với các hộ Riêng đối với điều hòa nhiệt độ, theo chuyên gia kỹ thuật, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng từ 2 đến 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng thêm 10%. Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa không đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khác như việc mở cửa ra vào nhiều, đóng mở tủ lạnh nhiều lần cũng gây thất thoát nhiệt làm cho lượng điện tiêu thụ có thể tăng đến 17%. Đối với với các hộ gia đình có sử dụng máy lạnh/máy điều hòa nhiệt độ việc sử dụng điện tăng lên đột biến và kèm theo đó chi phí sử dụng điện cũng tăng theo.

2. Về công tơ điện và ghi chỉ số điện

Ngay sau khi cơ quan báo chí phản ánh về các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ninh…, EVN đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm Giám đốc đơn vị và cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi, kiểm tra, phúc tra chỉ số.

- Kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả kiểm tra, xử lý các ý kiến phản ánh sai chỉ số công tơ.

- Thực hiện nghiêm túc việc phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. Các trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện xử lý hoá đơn tiền điện cho khách hàng đúng quy định (có thông báo cụ thể và biên bản làm việc với khách hàng).

- Nghiêm túc thực hiện lịch ghi chỉ số, gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện theo mẫu mới đến khách hàng qua email, Zalo, hoặc ứng dụng (App) Chăm sóc khách hàng để khách hàng chủ động so sánh việc sử dụng điện với các tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Về công tơ (điện kế) đo lường lượng điện năng tiêu thụ EVN đang sử dụng khi được lắp đặt đều được kiểm định đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT BKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Các công tơ đến hạn kiểm định sẽ được các đơn vị của ngành Điện thực hiện thay thế định kỳ bằng công tơ đã được kiểm định cho khách hàng.

Về việc thu thập dữ liệu về chỉ số tiêu thụ điện: lịch ghi chỉ số công tơ được quy định trong Hợp đồng mua bán điện. Trên cơ sở lịch ghi chỉ số của từng khu vực được công bố công khai, khách hàng có thể giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của Điện lực. Việc thu thập chỉ số tiêu thụ điện được thực hiện hoàn toàn tự động và từ xa đối với các công tơ điện tử. Đối với công tơ cơ được áp dụng việc ghi chỉ số bằng phần mềm trên máy tính bảng có các tính năng cảnh báo vượt sản lượng, các tính năng hỗ trợ phát hiện các số liệu bất thường để nhân viên ghi chỉ số thực hiện kiểm tra, đảm bảo hạn chế tối đa việc xảy ra sai sót trong công tác ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện. EVN đang từng bước hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo việc theo dõi dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng được thuận tiện. Một số sai sót về việc ghi chỉ số tiêu thụ điện trong thời gian qua là những sai sót cá nhân, hệ thống phần mềm quản lý chỉ số điện năng của EVN hoạt động bình thường, hiệu quả, góp phần giảm thiểu sự sai sót và can thiệp của con người.

Về công tác dịch vụ khách hàng: từ ngày 01/3/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới với sự thay đổi bố cục, bổ sung thông tin trên hóa đơn nhằm đem tới cho khách hàng sự minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm tra, dễ giám sát đối với sản lượng điện tiêu thụ và số tiền điện của khách hàng. Trong năm 2019, EVN đã triển khai giao dịch qua phương thức điện tử trên toàn quốc đối với 100% các dịch vụ điện. Đến thời điểm hiện nay, EVN đã triển khai kết nối và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tất cả các dịch vụ cung cấp điện, bên cạnh đó kết nối liên thông để đưa lên các website cung cấp dịch vụ công trực tuyến của hầu hết các tỉnh/thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ , Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đoàn công tác với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng để kiểm tra, xác minh việc hoá đơn tiền điện tăng trong thời gian qua. Tập đoàn rất mong quý khách hàng tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng EVN trong công tác giám sát ghi chỉ số công tơ của các đơn vị Điện lực. Bất kỳ phản ánh nào của khách hàng về việc tiền điện tăng cao được phản ánh trực tiếp về các Tổng đài Chăm sóc khách hàng của 05 Tổng Công ty Điện lực, các đơn vị Điện lực sẽ phải thực hiện việc giải đáp trong vòng 24h.

Những ý kiến phản ánh, góp ý đúng đắn, kịp thời của khách hàng sử dụng điện, của các cơ quan báo chí là nền tảng để EVN không ngừng cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và ý kiến góp ý của quý khách hàng, của các cơ quan tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong công tác dịch vụ khách hàng./.

PHỤ LỤC

SỐ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN THÁNG 5/2020 TĂNG SO VỚI THÁNG 4/2020 Đơn vị Số KH tăng thêm 30%-50% Số KH tăng thêm từ 50% đến dưới 100% Số KH tăng thêm từ 100% đến dưới 200% Số KH tăng thêm từ 200% đến dưới 300% Số KH tăng thêm từ 300% trở lên Tổng số KH tăng trên 30% TCT ĐL miền Bắc 677.303 456.321 194.392 55.939 95.793 1.479.748 TCT ĐL miền Nam 343.426 231.250 98.946 28.651 51.095 753.368 TCT ĐL miền Trung 150.536 94.940 39.757 11.198 18.133 314.564 TCT ĐL TP Hà Nội 126.528 94.232 44.133 12.889 24.663 302.445 TCT ĐL TP HCM 105.568 75.599 36.253 11.991 25.745 255.156 Tổng 1.403.361 952.342 413.481 120.668 215.429 3.105.281

SỐ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẾN 20/6/2020 TĂNG TRÊN 30% SO VỚI THÁNG 5/2020 Đơn vị Tăng thêm 30%-50% Tăng thêm từ 50% đến dưới 100% Tăng thêm từ 100% đến dưới 200% Tăng thêm từ 200% đến dưới 300% Tăng thêm từ 300% trở lên Tổng KH tăng trên 30% TCT ĐL miền Bắc 1.534.959 1.622.444 589.004 114.618 137.378 3.998.403 TCT ĐL miền Nam 332.028 229.619 102.033 31.542 58.102 753.324 TCT ĐL miền Trung 403.311 253.171 72.541 16.605 25.253 770.881 TCT ĐL TP Hà Nội 435.828 623.823 282.421 61.478 77.766 1.481.316 TCT ĐL TP HCM 80.043 64.705 34.214 11.721 27.508 218.191 Tổng 2.786.169 2.793.762 1.080.213 235.964 326.007 7.222.115

Ví dụ: Một hộ gia đình có mức tiêu thụ tháng 4 là 300 kWh thì số tiền điện cần thanh toán là 688.160 đồng (không tính giảm giá do Covid-19). Nếu sang tháng 5, gia đình này nếu tiêu thụ điện tăng 20% nghĩa là sản lượng điện tiêu thụ ở mức 360 kWh số tiền điện cần thanh toán 875.204 đồng, tức là hóa đơn tiền điện tăng 27,18%. Nếu sản lượng điện tiêu thụ tăng 50% (450 kWh) thì số tiền điện thanh toán là 1.160.885 đồng – tiền điện tăng 68,69% so với tháng 5. Nếu sản lượng điện tiêu thụ tăng 100% (600 kWh) thì số tiền thanh toán là 1.643.840 đồng - tăng 138,87% so với tháng 4. Chi tiết tính toán tiền điện của khách hàng ví dụ như trên theo các mức sản lượng tiêu thụ như sau:

Mức tiêu thụ Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Tổng tiền chưa thuế (đồng) Thuế VAT (10%) Số tiền phải trả (đồng) Đơn giá (đồng/kWh) 1.678 1.734 2.014 2.536 2.834 2.927 300 kWh 50 50 100 100 - - 625.600 62.560 688.160 360 kWh 50 50 100 100 60 - 795.640 79.564 875.204 450 kWh 50 50 100 100 100 50 1.055.350 105.535 1.160.885 600 kWh 50 50 100 100 100 200 1.494.400 149.440 1.643.840

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam