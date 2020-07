Thông báo khẩn của Bộ Y tế: Ai từng tới địa điểm này ở TP.HCM và Đà Nẵng cần chú ý

Theo TTXVN, Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 20, đề nghị những người từng tới các địa điểm sau ở TP.HCM và Đà Nẵng cần chú ý, liên hệ ngay với các cơ quan y tế để được hỗ trợ. Cụ thể:

Khách sạn Tarasa, 191 Đống Đa, Thạch Thanh, TP.Đà Nẵng từ ngày 19 đến 24/7

Quán cà phê Farme, đường số 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM

Các hành khách trên chuyến bay số hiệu QH0159 từ Đà Nẵng đi TP.HCM ngày 24/7, chuyến bay số hiệu BL671 từ Đà Nẵng đi TP.HCM ngày 25/7.

Bộ Y tế yêu cầu những người thuộc các trường hợp này cần gọi tới đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9095, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng: 0905.108.844, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 0869.577.133 để cung cấp số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình.

Ngoài ra, những người này cần khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm: http://www.bluezone.gov.vn

Chiều 31/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 , Việt Nam vừa ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 546 ca, trong đó có 373 ca đã được công bố khỏi bệnh. Trong số những ca bệnh mới này có 26 người được cách ly ngay khi nhập cảnh, 3 người tại TP.HCM và 8 người tại Quảng Nam. Trường hợp tử vong có liên quan tới COVID-19 là BN428, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân cũng có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19, theo SKĐS.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 31/7

Theo Linh Chi/SKCĐ