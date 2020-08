Thông báo khẩn số 22 của Bộ Y tế: Tìm người từng đến quán ăn, khách sạn và đi 2 chuyến bay ngày 25/7

Thông báo khẩn số 22, Bộ Y tế đề nghị:

1. Những người đã đến:

- Quán Nhúng Ớt, số 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng vào chiều tối 18/7;

- Khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills, TP Đà Nẵng ngày 19-20/7;

- Khách sạn A Little Luxuty Hội An, số 9, Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam ngày 20-21/7;

- Homestay Huế Villa, 27 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế tối 23/7;

- Quán cà phê Mắc Biếc, 68 Bảo Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế tối 23/7.

2. Các hành khách trên chuyến bay:

Số hiệu VN115 Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột ngày 25/7; Số hiệu VN119 Đà Nẵng - TP.HCM ngày 25/7.

Cần thực hiện:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

+ 1900.9095 (Bộ Y tế)

+ 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng)

+ 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam)

+ 0907.795.480 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế)

+ 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh)

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn.

Trước đó, tối 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, trong số này có Đồng Nai và Hà Nam ghi nhận ca đầu tiên đều liên quan đến Đà Nẵng. Ngoài ra, Đà Nẵng 16 ca; Quảng Nam 09 ca, Đắk Lắk 02 ca. Các địa điểm trên nằm trong lịch trình di chuyển của các bệnh nhân mới được công bố.

