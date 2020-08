Thống kê điểm thi THPT Quốc gia 2020: Hà Giang, Sơn La cạnh tranh gắt gao vị trí ... 'đội sổ'

Dù đề thi các môn thuộc Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được đánh giá là bám sát chương trình tinh giản kiến thức sách giáo khoa từ Bộ và đề thi mẫu, phổ điểm trung bình cũng cao hơn năm ngoái nhưng vẫn ghi nhận nhiều điểm liệt, điểm kém ở một số địa phương.

Cụ thể, theo thống kê, ở các bài thi môn Toán, kỳ thi THPT Quốc gia 2020, Hà Giang có điểm trung bình môn thấp nhất cả nước với 4,50; Sơn La 4,76 và Hoà Bình 4,93.

10 tỉnh có điểm thi môn Toán thấp nhất cả nước

3 tỉnh ghi nhận số điểm thi môn Ngữ Văn thấp nhất cả nước là Hà Giang (6,22), Lai Châu (5,43), Sơn La (5,72).

10 tỉnh có điểm thi môn Ngữ Văn thấp nhất cả nước

Môn Tiếng Anh vốn không phải là thế mạnh của các tỉnh khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa khó khăn. Hà Giang có điểm trung bình môn này là 3,23, Sơn La và Hoà Bình có điểm bằng nhau 3,36.

10 tỉnh có điểm thi môn Tiếng Anh thấp nhất cả nước

Môn Vật lý : Hà Giang tiếp tục đội sổ với 5,89 điểm trung bình, Sơn La đứng thứ hai 6,06 và Kiên Giang đứng thứ ba 6,13.

10 tỉnh có điểm thi môn Vật Lý thấp nhất cả nước

Môn Hoá học: Trong phổ điểm trung bình môn Hoá, Kiên Giang thấp nhất 6,12 điểm, Hà Giang 6,14 và Cà Mau 6,24. Đây là một trong những môn học hiếm hoi tỉnh Sơn La có điểm thi trung bình vượt ngoài top 10 thấp nhất.

10 tỉnh có điểm thi môn Hóa Học thấp nhất cả nước

Môn Địa lý : Hà Giang đứng cuối bảng so sánh điểm trung bình với 6,01, Sơn La thấp thứ hai 6,25 và Quảng Nam thấp thứ ba 6,30.

10 tỉnh có điểm thi môn Địa Lý thấp nhất cả nước

Môn Giáo dục công dân: Ba địa phương có điểm trung bình môn thấp nhất lần lượt Hà Giang (7,17 điểm); Quảng Ngãi (7,31 điểm); Quảng Nam (7,36 điểm).

10 tỉnh có điểm thi môn GDCD thấp nhất cả nước

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

