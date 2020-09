Thông tin ban đầu về 2 thủ phạm nổ súng thẳng vào nhà dân giữa đêm ở Hải Phòng

Xác nhận sự việc vừa xảy ra trên địa bàn, ông Đặng Đức Hiển - Chủ tịch UBND phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng vào nhà anh Hùng (SN 1979) và chị Thu (SN 1985) ở số 20 Trại Sơn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo sự việc lên công an phường Trại Chuối, công an quận Hồng Bàng để truy tìm 2 kẻ lạ mặt.

Viên đạn xuyên qua cửa nhà của anh Hùng và chị Thu

Theo camera gia đình ghi lại, vào 3h39 phút ngày 24/9 có hình ảnh 2 đối tượng mặc áo mưa (dạng áo mưa đôi) đi xe máy đến trước nhà số 20 Trại Sơn (phường Trại Chuối) dừng lại; người ngồi sau xe máy rút ra một vật nghi là súng tự chế, chĩa thẳng về hướng nhà và bắn. Sau đó, cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện có tiếng súng nổ, vợ chồng chủ nhà là anh Hùng (SN 1979) và chị Thu (SN 1985) đang ngủ trong nhà liền chạy xuống kiểm tra, phát hiện có vết thủng to trên kính cửa nhà và báo cáo lên công an phường Trại Chuối và công an quận Hồng Bàng.

2 đối tượng lạ mặt nổ súng được camera ghi lại

Theo những người dân sống quanh đây cho biết, thời điểm các đối tượng nổ súng xảy ra vào lúc sáng sớm, thời tiết đang có mưa, không có ai qua lại nên không ai chứng kiến sự việc. Chỉ sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhiều người mới đổ ra đường và nhận ra đó là tiếng súng.

Được biết, vợ chồng anh Hùng làm nghề tự do, mối quan hệ xung quanh không có gì phức tạp; gia đình có 2 con, một trai một gái trong đó con trai đã lập gia đình, đang sống cùng bố mẹ.

Hiện, cơ quan công an phường Trại Chuối và quận Hồng Bàng đang phối hợp điều tra, truy tìm tung tích hai đối tượng gây án.

Theo Thùy Dương/SKCĐ