Thông tin bất ngờ về người mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi bên hố ga: Đang nuôi 3 con, chồng ở tù

Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày ở hố ga trên địa bàn xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dưới nắng nóng gay gắt và bị dòi bọ, kiến bu đốt khắp người, phóng viên Báo Gia đình & xã hội đã tới tận nơi P.T.T (SN 1989, mẹ bé bị bỏ rơi) sinh sống.

Khu trọ chị T sống gần khu phố cổ quận Hoàn Kiếm. Bà N là chủ nhà trọ cho biết, chị T vốn là người miền Trung, lấy chồng ở Sơn Tây. Hiện, T đã có 3 người con trong đó con lớn đã 14, con nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi đều sống với bà nội ở Sơn Tây.

Cũng theo bà N, T trọ ở đây đã lâu và không hề có dấu hiệu mang bầu . Ngay cả ông N.Đ.N - Tổ trưởng dân phố nơi T thuê trọ cũng khẳng định như vậy.

Hình ảnh chị P.T.T.

Chồng T đã ở tù được 2 tháng. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên T phải đi làm thêm nhiều việc mỗi ngày, từ dọn dẹp đến rửa bát tại các nhà hàng quanh khu trọ. Thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh, T không có việc làm nhưng phía nhà trọ vẫn hỗ trợ gạo, dầu ăn, mắm muối... để T gửi về cho bà nội nuôi con.

Được biết, quê quán của T là một xã ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ông ông H - Chủ tịch UBND xã này cho biết, dù T là công dân địa phương nhưng do đi làm ăn xa nên nhiều năm nay luôn mắt mặt. Theo thông tin tại đây, T vẫn chưa lập gia đình, hoàn cảnh gia đình éo lê vì mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai.

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi, tin tức mới nhất ngày 13/6, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh cho hay, Sức Khỏe của bé đang chuyển biến xấu. Kết quả cấy máu của bệnh nhi cho thấy em dương tính với trực khuẩn gram âm, nhiễm trùng máu nặng.

Bác sĩ Giang cho biết: "Cháu có thể phải biến chứng sốc nhiễm khuẩn, thậm chí có thể mắc thêm suy gan, suy thận, suy đa phủ tạng. Tiên lượng điều trị những ngày tới rất vất vả".



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ