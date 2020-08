Từ 2 lần đầu độc cháu bằng sữa pha thuốc chuột hé lộ âm mưu `đuổi cùng giết tận` của bà nội ác quỷ

Nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra sống khổ sở vì bệnh tật, bố mẹ cháu M. quyết định đưa con về Thái Bình nhờ bà nội chăm sóc. Chí ít bà nội cũng là bác sĩ đang công tác trong ngành y sẽ có kinh nghiệm chăm sóc cháu bé. Thêm nữa ở trong vòng tay của người thân sẽ giúp cháu cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.

Thế nhưng không, chẳng bao lâu sau khi được chuyển về ở cùng bà nội, bố mẹ cháu cháu M. nhận tin dữ, con trai nhập viện cấp cứu. Và sau đó nữa là tin trời đánh, bà nội chính là người pha thuốc sâu đầu độc đứa đứa cháu đáng thương.

Liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận này, ngày 4/8, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình) – bà nội cháu M. để phục vụ công tác điều tra. Bà M. được xác định chính là người pha thuốc chuột vào sữa cho đầu độc cháu nội.

Khi cháu nội nhập viện cấp cứu bà Lệ vẫn cố đầu độc thêm lần nữa

Về việc cấp cứu và điều trị cho cháu M., sau ngày điều trị phía bệnh viện Nhi Thái Bình không thấy có tiến triển tích cực nên quyết định chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) điều trị (vào ngày 15/7). Trong quá trình điều trị, bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện trong cơ thể bệnh nhi có chất độc (bước đầu xác định là thuốc diệt chuột).

Nghi ngờ cháu M. bị đầu độc nên phía bệnh viện đã nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an quận Đống Đa. Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa vào cuộc điều tra, triệu tập bà Lệ đến làm việc. Người phụ nữ này thừa nhận hành vi đầu độc cháu nội của mình. Công an quận Đống Đa sau đó bàn giao bà Lệ cho Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, thụ lý theo quy đinh pháp luật