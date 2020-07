Thông tin chính thức về ca nhiễm mới ở Hà Nội, từng đi du lịch Đà Nẵng

Sáng 29/7, tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác tháng 7/2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin về ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông tin tại cuộc họp sáng 29/7

Theo thông tin ban đầu, ca nhiễm mới ở Hà Nội là N.T.H 23 tuổi, địa chỉ tại 15/230/26 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm là nhân viên bán Pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy.

Trong thời gian từ 12/7 đến 15/7, bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình (khoảng 29 người) ở Đà Nẵng. Sau khi trở về Hà Nội, anh này tiếp tục đi làm.

Nhà hàng nơi bệnh nhân này làm việc đã được kiểm soát y tế

Đến ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt nhẹ từ 37,5-38,2 độ C kèm có đờm đặc. Ngày 28/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám sàng lọc và được hướng dẫn nhập viện để cách ly. Kết quả chụp X-Quang cho thấy có nhiều ổ viêm nhỏ rải rác 2 phổi. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR ngày 29/7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong sáng 29/7, công an đã phong tỏa nhà hàng pizza tại số 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Nhân viên y tế đã có mặt để phun khử trùng khu vực quán ăn này.

Hiện, thành phố đang gấp rút triển khai công tác khoanh vùng, điều tra, truy nguồn gốc những người có liên quan đến ca nhiễm mới ở Hà Nội ngày 29/7. “Trường hợp này tương đối phức tạp”, ông Chung nói.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố hôm 27/7, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung nói Hà Nội là nơi nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người từ Đà Nẵng về rất đông, khoảng 15.000 đến 20.000 người.

Để phòng dịch, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu những người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay và đã đến một số nơi liên quan đến các ca dương tính (Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng; các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu; Trung tâm tiệc cưới For you palace) phải cách ly, khai báo y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

