Thông tin "Dynamite" của BTS đã đem về cho nền kinh tế Hàn Quốc ngót nghét... hơn 1 tỉ đô la gây sốc

Đã một tuần kể từ khi BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với “Dynamite” và ARMY vẫn đang ăn mừng chiến thắng hoành tráng của họ. Nhưng đó không chỉ là vấn đề lớn đối với người hâm mộ mà còn là vấn đề lớn đối với chính đất nước Hàn Quốc, nơi được kỳ vọng sẽ nhận được lợi ích kinh tế to lớn từ đĩa đơn tiếng Anh lần này của BTS.

Ca khúc Dynamite của BTS làm mưa làm gió trên toàn cầu

“Dynamite” đã tạo ra bước nhảy vọt chưa từng có cho K-Pop vào tháng trước khi trở thành bài hát số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nổi tiếng của Hoa Kỳ, đánh bại các nghệ sĩ Bắc Mỹ như Cardi B và Drake. Trên hết, bài hát đã phá kỷ lục về nhiều lượt phát trực tuyến nhất trên YouTube và Spotify trong 24 giờ, cũng như kỷ lục bài hát đứng đầu hơn 100 bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới.

Vào thứ Hai, ngày 7 tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc đã công bố một báo cáo trình bày chi tiết mức độ ảnh hưởng của “Dynamite” trong những năm tới. Để đưa ra kết luận, các tổ chức đã phân tích số liệu thống kê từ Ngân hàng Trung ương và Cục Hải quan Hàn Quốc, dữ liệu xu hướng của Google và báo cáo doanh thu của Big Hit Entertainment

Số liệu đến từ những cơ quan chính trị của Hàn Quốc

Theo nghiên cứu, chiến thắng Billboard Hot 100 của “Dynamite” được dự đoán sẽ tạo ra 1,23 nghìn tỷ won (1,03 tỷ USD) giá trị cho trung tâm sản xuất của đất nước, cùng với giá trị gia tăng 480 tỷ won (404 triệu USD). Tổng cộng, con số đó tương đương với 1,71 nghìn tỷ won (1,43 tỷ USD) thực sự rất đáng kinh ngạc .

Báo cáo tiếp tục phân tích rằng Big Hit Entertainment được dự đoán sẽ đạt doanh thu khoảng 245,7 tỷ won (206 triệu USD) trên toàn cầu chỉ từ đĩa đơn "Dynamite". Hơn hết, sau khi đứng đầu Billboard, bài hát cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng doanh thu toàn cầu của các mặt hàng không liên quan đến âm nhạc của Hàn Quốc. Ví dụ, doanh thu của K-Beauty (sản phẩm làm đẹp ) dự kiến sẽ tăng 276,3 tỷ won (232 triệu USD), trong khi doanh thu bán đồ ăn tại Hàn Quốc sẽ tăng 74,1 tỷ won (62,4 triệu USD).

Thành công của BTS ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế Hàn Quốc

Và lợi ích không chỉ dừng lại ở doanh thu. Năm ngoái, có thông tin cho rằng Hàn Quốc đang tạo ra quá ít việc làm, khiến 25% thanh niên trong nước rơi vào tình trạng thất nghiệp. Giờ đây, cơn sốt số 1 “Dynamite” cũng được dự đoán sẽ tạo ra gần 8.000 việc làm mới trong nước.

Trên hết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiết lộ rằng báo cáo thậm chí còn không bao gồm tác động của “Dynamite” đối với du lịch Hàn Quốc. Với đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, cả hoạt động du lịch và tham gia các buổi hòa nhạc đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, khi tình hình Sức Khỏe cộng đồng được cải thiện, Hàn Quốc có thể thấy lượng khách tăng lên nhờ BTS’s Billboard # 1.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ