Vợ chồng cô dâu 65 tuổi lại có 'biến': Hàng xóm tiết lộ chồng trẻ đánh vợ, bỏ đi đã nhiều ngày?

Bên cạnh cặp đôi Thu Sao - Hoa Cương thì vợ chồng cô dâu 65 tuổi tên Hoa ở Đồng Nai và chồng trẻ 24 tuổi Joni người Pakistan cũng là đôi 'vợ già chồng trẻ' thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Chính vì lý do này, mọi động thái của cặp đôi luôn được mọi người đưa vào 'tầm ngắm'.

Trước đó, tờ giấy đăng ký kết hôn được bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) khoe lên mạng xã hội đã khiến nhiều người sửng sốt bởi khoảng cách tuổi quá lớn với chồng ngoại quốc tên Aziz Ur Rehman (hay còn gọi là Joni). Sau khi liên tục nhận được các lời chỉ trích, mọi người lại bắt đầu quan tâm về cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi này sẽ ra sao?

Giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng cô dâu 65 tuổi.



Cách đây không lâu, Hoa Cương - chồng 'cô dâu 62 tuổi' Thu Sao từng chia sẻ trong livestream việc Joni có thói quen 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với vợ lớn tuổi. Sau đó, chồng trẻ Joni từng có những trạng thái tiêu cực trên trang cá nhân khiến mọi người đang đồn đoán có thể anh chồng Pakistan đã bỏ về nước. Khi đó, cô dâu 65 tuổi đã nhanh chóng lên mạng cập nhật hình ảnh 2 người đang nằm bên nhau và phủ nhận tin đồn này.



Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nhanh chóng soi ra các bằng chứng bà Hoa bị chồng trẻ bạo hành. Cô dâu 65 tuổi vẫn chỉ im hơi lặng tiếng thì mới đây, hàng xóm của cặp vợ chồng lại khiến CĐM xôn xao khi tiết lộ sự thật gây sốc.

Cuộc sống của cặp vợ chồng lệch tuổi không hề hạnh phúc như cách họ vẫn chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể, người hàng xóm này cho biết: "Chồng trẻ có ở nhà đâu, không ai thấy nó. Từ thời điểm bà Hoa đi với cặp vợ chồng Thu Sao về là ăn đòn liên tục. Mười mấy ngày nay không thấy bóng dáng nó về, chiếc SH của vợ nó vẫn đi. Bà Hoa suy sụp tinh thần lắm. Chị có nghe thông tin bà Hoa đi mượn nợ nhưng không ai cho mượn".

Theo như chia sẻ của người hàng xóm, việc chồng trẻ 24 tuổi đánh vợ xảy ra như cơm bữa. Sau khi đánh vợ, anh chồng đã bỏ đi và mang cả xe theo. Cuộc sống của cặp vợ chồng lệch tuổi không hề hạnh phúc như cách họ vẫn chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ gần đây của cô dâu 65 tuổi.



Nghi vấn này càng được chú ý khi mới đây trên trang cá nhân, cô dâu 65 tuổi chỉ đăng ảnh chụp một mình kèm theo dòng trạng thái đầy tâm sự "mất ngủ".



Bí mật quê nhà Pakistan của chú rể 24 tuổi lấy vợ 65 tuổi.



