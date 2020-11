Bão Atsani chính thức đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 11

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người đàn ông bị 2 tên cướp giật đứt xích rồi cướp đi chú chó cưng ngay trước mặt

Đoạn clip ghi lại cảnh cướp chó cực manh động. Người đàn ông và con chó nhỏ đang đứng trước cửa nhà thì bị 2 tên đi xe máy chạy qua giật đứt xích cướp đi chú chó nhỏ trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân.