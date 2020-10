Hiện tượng mạng Soytiet được nhiều chương trình Mỹ mời gọi nhưng đều từ chối vì còn... bận chăn bò

Đối với nhiều cư dân mạng thì anh chàng chăn bò Soytiet - hiện tượng mạng quê gốc Bình Định đã không còn là cái tên xa lạ. Chỉ với bài ca số đếm, Soytiet đã tạo ra một cú nổ lớn ở thị trường US-UK.

Mới đây, nhiều người còn không khỏi bất ngờ trước thông tin Soytiet đã có màn hợp tác với nam rapper người Mỹ Wiz Khalifa trong sản phẩm mới mang tên Number Song (From 41 to 49). Trong sản phẩm này, phần đếm số nổi tiếng của Soytiet đã được làm mới lại trên nền nhạc bắt tai cùng với lời rap của Wiz Khalifa.

Không chỉ Wiz Khalifa, những bản đếm số vui nhộn của anh chàng chăn bò Soytiet cũng khiến nhiều sao USUK nổi tiếng 'phải lòng' như rapper Snoop Dogg, ca sĩ Chris Brown... Bên cạnh đó, bài đếm số của Soytiet cũng bị cộng đồng mạng tại nhiều quốc gia sử dụng, làm nên trào lưu trên mạng xã hội

Chưa dừng lại ở đó, một clip được Soytiet đăng tải trên kênh YouTube cá nhân mới đây đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị. Soytiet tiết lộ có nhiều chương trình Mỹ mời anh sang tham dự, hợp tác nhưng anh đã từ chối: "Đi sang Mỹ thì cũng có tiền nhưng mình có biết qua Mỹ như thế nào đâu. Đi máy bay đi như thế nào. Có ai mua vé cho mình đâu. Mình không biết như nào các bạn ạ".

Anh còn bổ sung: "Có chương trình ở Sài Gòn cũng mời mình tham gia nhưng mình không biết tham gia như thế nào. Mình đi chăn bò mà, mình có biết bài gì, hát gì rồi vô đó làm gì.

Cũng có thư mời gửi cho mình nhưng mình không có trả lời vì nhiều khi mình không biết đường nào mà trả lời luôn. Thôi chắc từ bỏ luôn quá (cười). Nói chung là mọi người thông cảm chứ mình không biết tham gia cái gì đâu. Ở nhà nói vui vui vậy thôi chứ mình làm gì có bài nào đâu, hát chơi chơi vậy thôi chứ người ta còn có bài hát riêng của người ta, mình có phải nghệ sĩ đâu".



Cuối cùng, anh chàng tổng kết: "Thực sự mình không biết như nào các bạn ạ. Nếu các bạn thấy được thì góp ý cho mình chứ giờ mình rối lắm. Thôi đi chăn bò cho khoẻ chứ mình không biết đường nào mà nhận lời mời đó đâu".



Được biết, anh chàng Soytiet sinh năm 1988 tại Bình Định . Mẹ mất khi mới lên 6, cha sau đó cũng qua đời do nghiện rượu, Soytiet phải nghỉ học từ hồi lớp 8 do viêm phổi mãn tính.

Hiện Soytiet sống với mẹ nuôi, hàng ngày chăn bò và thường xuyên sáng tạo ra những sản phẩm giải trí trên nền tảng mạng xã hội , thường được nhiều người biết tới qua những clip vui nhộn trên Tiktok, Youtube, Instagram.



Wiz Khalifa - Number Song (From 41 to 49) ft. Ytiet

