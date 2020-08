Hương Giang đăng tải 'Anh như vai áo ta buông bởi vì anh quá trễ', Matt Liu đã có động thái chú ý

Thời gian vừa qua, chuyện tình giữa Hương Giang và Matt Liu là chủ đề nóng được nhiều người chú ý. Từ khi công khai tình cảm sau chương trình Người Ấy Là Ai, cặp đôi liên tục vướng phải sóng gió, chủ yếu từ phía Matt Liu.

Cụ thể, từ việc Matt Liu bị cô gái lạ mặt tố 'gạ gẫm', làm quen từ tin nhắn "Hi em" từ một năm trước đến chuyện chàng CEO dính phải lùm xùm với người yêu cũ.

Bài đăng của Hương Giang gây chú ý.

Khi nghi vấn rạn nứt tình cảm với Matt Liu vẫn chưa hết, mới đây Hương Giang lại khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân: 'Anh như vai áo ta buông bởi vì anh quá trễ'. Dòng trạng thái này khiến nhiều người hoang mang, đồn đoán liệu có phải nàng hậu đã quyết định 'đường ai nấy đi' với tình trẻ Matt Liu?

Sau đó, Hương Giang còn tiếp tục khoe loạt ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng caption như đang muốn dằn mặt ai đó: "Đừng bao giờ đánh giá quá cao ai đó trong lòng bạn: Thứ nhất là tạo áp lực cho họ. Thứ hai là gây tổn thương cho chính mình".

Hương Giang tiếp tục khoe loạt ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng caption như đang muốn dằn mặt ai đó.

mối quan hệ của cả 2 vẫn đang tốt đẹp. Khi dân tình còn đang hoang mang thì Matt Liu đã công khai thả tim dưới bài năng của nàng hậu sinh năm 1991. Điều này như hành động ngầm khẳng định





Cách đây không lâu, Hương Giang và Matt Liu cũng dính phải nghi vấn rạn nứt khi chàng CEO trẻ đăng tải hình ảnh đi đánh golf một mình kèm theo bài hát Solo (ý chỉ độc thân). Khi đó, Hương Giang lại công khai thả thính 'Muốn yêu quá à" làm người xem hack não.

Matt Liu đã công khai thả tim dưới bài năng của nàng hậu sinh năm 1991.

Sau đó, Hương Giang còn đăng tải dòng trạng thái: "See you later, maybe, never" (Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ). Đây chính là lời bài hát trong See you later của BLACKPINK, có ý về việc cô gái chia tay và dằn mặt bạn trai vì đã chọn nhầm người để yêu.



Theo Thùy Nguyễn/SCKĐ