Phát hiện đóa hoa 'yêu em' của TiTi trong đống quà sinh nhật của Nhật Kim Anh: Chuyện gì thế này?

Thời gian qua, mối quan hệ giữa TiTi (HKT) và Nhật Kim Anh vẫn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn dù cả 2 người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận.

Tuy nhiên mới đây, vào ngày sinh nhật của nữ ca sĩ/diễn viên Nhật Kim Anh (15/8), TiTi bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh bó hoa to màu hồng hình trái tim cùng dòng chia sẻ vô cùng ngọt ngào: 'Yêu em'.

TiTi gửi lời chúc sinh nhật tới Nhật Kim Anh.

Chưa dừng lại ở đó, dân tình còn phát hiện dấu hiệu cho thấy TiTi đã tặng bó hoa này cho Nhật Kim Anh. Cụ thể, khi chia sẻ loạt ảnh được TiTi và các nhân viên bí mật tổ chức sinh nhật cho mình, nữ diễn viên đã bất ngờ để lộ bó hoa 'Yêu em' của TiTi giữa đống quà của mình.

TiTi khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh bó hoa to màu hồng hình trái tim cùng dòng chia sẻ 'Yêu em'.

Chi tiết này khiến cư dân mạng rần rần truyền tai nhau, liệu có phải 2 người trong cuộc đang dần muốn công khai tình cảm?



Cách đây không lâu, Hồ Gia Hùng bất ngờ livestream tố TiTi (HKT) hẹn hò với Nhật Kim Anh và khẳng định, TiTi tham hư vinh mà bỏ vợ bỏ con. Sau vụ việc, TiTi đã lên trang Facebook cá nhân 'bóng gió' răng đây là lời vu khống, bịa đặt, khuyên cộng đồng mạng hãy thật tỉnh táo.

Dân tình nhanh chóng phát hiện bó hoa của TiTi trong đống quà của Nhật Kim Anh.

Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng lên tiếng phủ nhận vụ việc, khẳng định việc làm của Hồ Gia Hùng chỉ là 'dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi'. Sau vụ việc một ngày, TiTi tiếp tục lên tiếng khẳng định, Hồ Gia Hùng đã bịa đặt trắng trợn, nếu không đính chính và xin lỗi công khai, TiTi sẽ mời luật sư để làm việc trực tiếp.

Nhật Kim Anh cùng TiTi có mối quan hệ thân thiết từ lâu.

Được biết, Nhật Kim Anh cùng TiTi và vài người bạn khác đã cùng sáng lập công ty mỹ phẩm. Sau đó, cả 2 thường xuyên bên nhau trong cuộc sống, công việc, thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện và các gameshow truyền hình.



