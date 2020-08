Sự nghiệp của ViruSs ngày càng thăng tiến hậu chia tay Ngân Sát Thủ, hé lộ nhiều dự định lớn

Mới đây, thông tin ViruSs và Ngân Sát Thủ chia tay sau 5 năm 1 tháng 3 ngày yêu nhau khiến nhiều người không khỏi sốc. Vào ngày 10/8 vừa qua, Ngân Sát Thủ chia sẻ lý do chia tay của cả hai là "không tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở".

Nếu Ngân Sát Thủ chủ động đối diện với cộng đồng mạng thì phía ViruSs lại im hơi lặng tiếng. Bên cạnh đó, chàng streamer liên tục bị tố là ích kỷ, vô tâm với những phát ngôn ra trưởng và lạnh lùng trước đây. Thậm chí, cư dân mạng còn tìm ra những bài đăng cũ của Ngân Sát Thủ bóng gió về việc bạn trai không tốt.

Sau đó, ViruSs cuối cùng đã phải lên tiếng, khẳng định việc cả 2 chia tay là điều anh không muốn và hi vọng mọi chuyện không nên đi quá xa.

Sự nghiệp của ViruSs ngày càng thăng tiến.

Mới đây, anh chàng lại một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết, mình sẽ giữ chức Giám đốc Marketing của GearVN - một trong những nhà cung cấp phần cứng công nghệ nổi tiếng. Trước đây, nhiều người biết đến ViruSs là một trong những "Tứ hoàng streamer" của Việt Nam, tác giả của nhiều bản hit đình đám.

Cụ thể, sáng 18/8 ViruSs đã chia sẻ với báo giới việc anh sẽ đảm đương ị trí CMO (Chief Marketing Officer) của GearVN. Anh chàng chia sẻ: "Không thể phủ nhận mình là người không có bề dày kinh nghiệm về kinh doanh như những người khác ở vị trí CMO tương tự. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức và bồi bổ thêm kiến thức. GearVN không phải công ty đầu tiên mà là thứ 4, thứ 5 mình đầu tư cũng như giữ cương vị CMO. Mình sẽ cố hết sức giúp cho GearVN phát triển", theo Pháp luật & Bạn đọc.

ViruSs sẽ giữ chức Giám đốc Marketing của GearVN.

Chàng youtuber cũng khẳng định, bản thân đã có thành tựu nhất định, từ streaming, âm nhạc đến eSports và cho biết: "đàn ông phải trải nghiệm nhiều thứ". Về âm nhạc, ViruSs cũng bật mí năm nay sẽ còn 2-3 bài nữa, hợp tác với những người vô cùng đặc biệt. Bên cạnh đó, công ty ở Singapore của anh chàng cũng đã bắt đầu làm việc với các đối tác lớn.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ