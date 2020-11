Người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi van xin giảm án cho chồng nhưng không 1 lời nhắc tới đứa con xấu số

Chiều qua 19/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1989) tử hình vì tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1991) tù chung thân (cùng tội danh).

Lan Anh quay sang nhìn bà Dự đang ôm di ảnh của cháu Minh

Đây là hai kẻ đã gây ra cái chết cho cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (3 tuổi, là con gái ruột của Lan Anh).

Tại phiên tòa, bà Dự (bà ngoại của bé Minh) không ngừng ôm di ảnh của cháu gái khóc lóc. Từ ngày Minh Minh qua đời, bà chưa khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ thương cho người cháu gái tội nghiệp.

Bị cáo Lan Anh và Tuấn tại tòa

Sau khi tòa tuyên án xong, Lan Anh bật khóc nức nở, quỳ gối xin lỗi mẹ đẻ và mong bà làm đơn xin giảm án cho Tuấn. Đồng thời, Lan Anh nói xin lỗi chồng sau khi Tuấn nhận án tử: "Mẹ ơi, mẹ xin cho chồng con đi. Mẹ hãy thương con, cả cuộc đời con không hạnh phúc rồi. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi chồng con chết. Chồng ơi em xin lỗi chồng".

Tuấn bình tĩnh an ủi vợ

Nghe toà tuyên án, Nguyễn Minh Tuấn vẫn rất bình tĩnh, quay sang an ủi Lan Anh. Tuấn nói tại phiên tòa: "Bị cáo xin lỗi gia đình đã làm tất cả vì bị cáo, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vợ vì hứa chăm sóc cho vợ nhưng chưa làm được. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh. Từ khi lấy bị cáo Lan Anh luôn hết mực vì chồng, vì gia đình ".

Lan Anh quỳ gối vạn xin người mẹ tại tòa

Hành động này của Lan Anh khiến tất cả những người chứng kiến tại tòa cảm thấy vô cùng phẫn uất. Theo họ, người mà Lan Anh cần xin lỗi không phải là bà Dự hay Tuấn, mà chính là bé Minh Minh - đứa con gái đáng thương đã bị cô ta cùng chồng mới hành hạ đến chết.

Một người có mặt tại phiên tòa vừa tức giận vừa nói: "Xin lỗi Minh Minh đi, người cần được xin lỗi là Minh Minh."

Nụ hôn cuối cùng tại tòa khiến dư luận xôn xao

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ ngoài tai câu nói đó, cho đến khi bước ra khỏi phòng xét xử, cô ta vẫn không mảy may nhắc đến tên của đứa trẻ tội nghiệp, là máu mủ của chính mình.

Sau phiên toà, bà Dự chia sẻ, đây là con đường Lan Anh đã chọn, có lẽ hơn ai hết bà là người chịu tổn thương nhiều nhất, mất cháu gái, con gái ruột lại đối mặt với mức tù chung thân. Với tâm can của một người bà, người mẹ, bà không biết phải làm thế nào. "Lan Anh đã sai phạm quá nhiều. Nhưng là một người mẹ, tôi rất xót xa, đau đớn. Tôi vẫn sẽ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh", bà nói.

Bà Dự cùng di ảnh của bé Minh Minh tại góc phiên tòa

Theo thông tin đã đưa, bé Minh Minh là con gái ruột của Nguyễn Thị Lan Anh và chồng cũ. Đến năm 2018, Lan Anh cưới Nguyễn Minh Tuấn và cả hai có với nhau một người con chung.

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đón cháu Minh Minh từ nhà bà ngoại về nhà mình chơi. Trong 3 ngày từ 5-8/3/2020, cháu Minh rất ngoan và nghe lời cha dượng. Tuy nhiên, đến ngày 9/3, cháu có biểu hiện không nghe lời nên liên tục bị mẹ đẻ và cha dượng phạt ngồi trong chậu nhựa.

Bị cáo quỳ nạy van xin bà Dự hãy tha thứ cho mình và làm đơn giảm án cho chồng

Đến 8h sáng ngày 29/3, Lan Anh nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng bé Minh Minh không ăn, lại đòi ăn bánh gạo. Tuấn thấy vậy rất bực mình và mang chậu lên gác xép, cho mấy cái bánh gạo vào trong rồi bắt bé Minh quỳ trong chậu suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Gia đình đã rất hạnh phúc trước khi xảy ra biến cố

Trong cáo trạng có nêu: "Tuấn tiếp tục hòi cháu bé thích ăn gì không thì cháu bé lườm lại mà không trả lời. Thấy vậy, Tuấn lấy đoạn cán chổi bằng kim loại vụt 4-5 phát vào mông và thắt lưng bên trái của Minh Minh".

Sau đó đôi vợ chồng này còn liên tục tát vào đầu, lấy cán chổi vụt vào người, dùng kim khâu để chọc vào người nạn nhân. Bé Minh Minh tổng cộng bị cha dượng và mẹ đẻ hành hạ 6 lần trong suốt khoảng thời gian trên.

Đến 8h sáng ngày 30/3, bé Minh Minh có biểu hiện sốt cao, khó thở, tay chân lạnh nên Lan Anh và Tuấn đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội . Tuy nhiên bé đã chết trước khi vào viện.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé tử vong do bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, có nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt, chân tay, các vết thương này đều do nhiều vật cứng mang lại.

