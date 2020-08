Vụ bé trai 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Tiết lộ hình ảnh người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ bé đi theo

Đến hơn 11h ngày hôm nay 22/8, gia đình cháu bé cùng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả gì. Danh tính cháu bé mất tích được xác định là Nguyễn Gia Bảo (2.5 tuổi, ngụ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh , cháu bé mất tích vào chiều qua khi đang đi chơi công viên cùng với bố.

Người nhà thông báo cho cơ quan chức năng từ 17h30 ngày 21/8, theo thông tin được cung cấp anh Nguyễn Gia Hưng (bố của cháu bé) đưa con đi chơi công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ tại TP Bắc Ninh. Chỉ trong vài phút anh Hưng mới tá hỏa khi không thấy con mình đâu, anh huy động người nhà và cơ quan công an để tích cực tìm kiếm.

Công an tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng

Các lực lượng công an TP và tỉnh Bắc Ninh được cử xuống địa bàn để truy tìm bé nhưng chưa có kết quả. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để truy vết cháu bé.

Ông Nguyễn Song Hà, Chủ tỉnh UBND TP Bắc Ninh cho biết từ đêm qua đến sáng nay, Công an thành phố Bắc Ninh đã cử Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương cùng người thân của cháu bé để tìm kiếm manh mối nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì của cháu.

Về thông tin nhận dạng, bé Gia Bảo là bé trai 2,5 tuổi, trước khi mất tích bé mặc áo phông cộc tay màu xám, quần đùi, dưới mí mắt phải có một nốt ruồi.

Hình ảnh bé Gia Bảo

Bên cạnh đó, một thông tin quan trọng rất đáng lưu tâm đó là cơ quan công an đã phát hiện trong một đoạn clip được triết xuất từ camera an ninh gần đó ghi lại vào lúc 16h59 phút tại công viên thành phố Bắc Ninh có xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng được cho là ngồi ở đó rất lâu.

Sau khi thấy bé Gia Bảo vui chơi gần đó, người này bị tình nghi là đã cố gắng dụ dỗ và gọi bé đi theo mình. Tuy nhiên bé không chịu lại gần người phụ nữ này nên cô ta đã chạy đuổi theo bé.

Độc giả ai có thông tin về cháu Bảo vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0386660229. Gia đình xin cảm ơn, hậu tạ.

Bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh mất tích bí ẩn

Theo Phương Hoa/SKCĐ