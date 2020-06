Thêm một cô nàng xuất hiện trong đoạn chat bị lộ được cho là của Quang Hải lên tiếng

Nóng hơn cả Thời tiết Hà Nội lúc này chính là chuyện tuyển thủ Quang Hải bị hack facebook sáng 23/6 và lộ nhiều tin nhắn yêu đương nhạy cảm. Theo đó, hacker đã đăng tải tin nhắn của Quang Hải cùng một người anh thân thiết, nói về chuyện chàng cầu thủ nổi tiếng có mối quan hệ với nhiều cô gái.



Liên quan đến vụ việc, nhân vật đầu tiên xuất hiện trong đoạn chat chính là cô chủ tiệm nail Huyền My đã lên tiếng: "Vì bị nhắc tên trong clip nên mọi người mới để ý tới mình. Nhưng vì chuyện đã qua, mình mong được tôn trọng sự riêng tư”.



Huyền My được cho là có tin đồn hẹn hò với Quang Hải cuối 2019, đầu 2020. Theo như đoạn chat bị lộ, người được cho là Quang Hải tỏ ra khá bức xúc khi bạn Huyền My làm lộ ảnh thân thiết của cả 2 trong một lần đi chơi khiến cư dân mạng thời điểm đó bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, theo cô chủ tiệm nail thì sau khi chia tay giữa cô và Quang Hải không còn liên quan gì tới nhau.



Ngoài Huyền My thì một trong số những cô nàng còn lại được nhắc đến trong đoạn chat chính là Callmexxu với 108k followers trên Instagram. Cô gái này có tên thật là Thảo, người được cho là tuyển thủ Quang Hải đã nhờ người anh thân thiết có nickname là "anh Tẹo" kiểm tra xem có tiến tới mối quan hệ thân mật được không.

Cô nàng không ngại ngần chia sẻ quan điểm của mình.

Khi liên lạc, cô nàng cho biết: "Mình có xem những tin nhắn đó rồi và khá bất ngờ. Vì mình và Quang Hải không quen nhau, cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ".

Khi được "người anh thân thiết" trong đoạn chat cho rằng trông cô nàng không hiền lành, không hợp cho mối quan hệ nghiêm túc... Kênh 14 dẫn lại lời Thảo chia sẻ: "Đó là những quan điểm cá nhân đến từ 1 phía nên mình không quan tâm lắm.

Mình chỉ thấy khó chịu khi 1 vài người không hiểu chuyện nhưng lại bình luận không hay về mình. Mình và Quang Hải không hề quen nhau, cũng chưa từng nhắn tin, những chuyện liên quan kia là của người khác chứ không phải mình nên mong mọi người tránh nhầm lẫn".

Thảo còn cho biết, khi thấy được người nổi tiếng follow nên cô cũng follow lại, chỉ đơn giản vậy thôi.

Liên quan đến vụ việc Quang Hải bị lộ tin nhắn, nam ca sĩ Thanh Hưng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm như sau:

“Chúng ta biết đến Quang Hải, biết ơn công sức của cậu ấy khi đã cùng đồng đội có những cống hiến to lớn cho nền bóng đá Việt Nam , tạo ra nhiều kỷ lục, nhiều ấn tượng khiến nhiều quốc gia khác phải nể phục. Là 1 tuyển thủ quốc gia, làm việc cho nước nhà thì điều mình cần quan tâm là em ấy có đang làm tốt nhiệm vụ đó hay ko. Và tôi thấy em ấy vẫn đang làm tốt, thi đấu mọi trận bóng vẫn ngon lành cành đào, chẳng làm ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ được giao.

Ca sĩ Thanh Hưng.

Tôi KHÔNG nghĩ chuyện yêu đương của Hải đáng bị lên án và là đề tài để nhiều người mang ra mắng nhiếc. Vì đó là cuộc sống riêng của em ấy, cách sống riêng của mỗi người khác nhau và quan trọng là điều đó có làm ảnh hưởng đến Quốc Gia đâu, có ảnh hưởng đến mình đâu mà làm thế với em ấy.

Đừng vì chuyện này mà quên đi những gì em ấy đã làm, hãy tiếp tục cổ vũ tinh thần để em ấy cống hiến cho bóng đá Việt Nam, để tôi còn được “ĐI BÃO” nhiều lần nữa.”

Tuy nhiên, sau khi đăng tải không lâu, hiện dòng chia sẻ này đã bị gỡ bỏ.



Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet

