Tình hình mới nhất về sức khỏe của 2 nạn nhân sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Trà Tân, Quảng Nam

Chiều tối qua, đại diện UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng của huyện phối hợp với dân quân đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều qua. Tuy nhiên do thời tiết đã tối lại kèm theo mưa nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam

Hiện nay tại khu vực đường Quốc lộ 40B có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện đi lại, UBND huyện Bắc Trà My đã làm barie để chắn đường, ngăn không cho phương tiện qua lại.

Đất đá sạt lở xuống đường

Ở một diễn biến khác, vào chiều qua, ông Nguyễn Lương Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã cho biết, đơn bị đã tiếp nhận 2 người bị thương nặng trong vụ sạt lở đất ngày 11/11 ở Trà My.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện là ông Đoàn Ngọc Hùng (trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) và ông Huỳnh Văn Thanh (trú tại Thành phố Tam Kỳ). Cụ thể, ông Hùng thì bị gãy 2 xương chân, còn ông Thanh thì bị chấn thương cột sống , tay chân tê cứng. May mắn là cả hai đề rất tỉnh táo.