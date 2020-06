Công an Bình Thuận hé lộ thông tin mới về kẻ lạ mặt dùng búa đánh 2 chị em chủ quán cà phê nguy kịch

Liên quan đến vụ chị em chủ quán cà phê Trang (ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ) bị tấn công bằng búa, chiều ngày 3/6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang khẩn trương truy tìm nghi phạm gây án.

Theo thông tin bước đầu, sau ghi gây án xong, đối tượng này đã dùng xe gắn máy bỏ trốn theo hướng đi về tỉnh Ninh Thuận. Từ hình ảnh trích xuất trong camera an ninh, nghi phạm sau khi đánh gục các nạn nhân đã phóng xe máy chạy theo hướng Quốc lộ 1A hướng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Ninh Thuận.

Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường được camera an ninh ghi lại

Camera an ninh cũng ghi được rõ chiếc xe nghi phạm sử dụng là xe máy Exciter 150 bánh mâm, màu đen, BKS 49-T4 0759. Khi rời khỏi hiện trường, hung thủ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đi mưa màu đen viền xanh lơ ngang. Ngoài ra, hung thủ còn chở theo một túi xách.

Sau khi có đặc điểm nhận dạng cơ bản trên, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm. Đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh lân cận để tổ chức truy bắt.

Về tình trạng hai nạn nhân, theo thông tin từ bệnh viện đa khoa Bình Thuận, hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch. Hiện các bệnh nhân vẫn được điều trị và theo dõi sát sao tại Bệnh viện . Khi Sức Khỏe bệnh nhân ổn định, Công an sẽ tiến hành lấy lời khai bị hại để tìm kiếm thêm thông tin về hung thủ gây án.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 5h15 ngày 2/6, một người đàn ông lạ mặt đội mũ, bịt khẩu trang, ăn mặc kín đáo đi vào quán cà phê của chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) ở phường Xuân An, TP Phan Thiết uống cà phê.

Quán cà phê Trang - nơi xảy ra vụ tấn công

Người này ngồi vào võng trong quán, quan sát xuang quanh và gọi cà phê. Nghe khách gọi, chị Trang liền đi ra làm đồ uống. Khi bưng cà phê ra thì bất ngờ bị người khách này dùng búa tấn công.

Nghe tiếng động, anh Đào Văn Hùng (26 tuổi, em ruột chị Trang) đi trong phòng và cũng bị đối tượng lạ mặt tấn công. Khi thấy hai chị em gục ra sàn, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh trích xuất ở camera an ninh trong quán cà phê cho thấy, hung thủ là người có dáng cao, gầy. Người này mặc áo khoác màu xanh, đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai sụp, mang theo giỏ xách và sử dụng một cây búa đinh để tấn công 2 nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.