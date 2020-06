Vụ bé gái bị bố dượng bạo hành giữa đêm: Nhậu về thấy vợ mắng con gái nên lao vào đánh đập

Liên quan đến vụ bé gái bị bạn trai của mẹ bạo hành dã man, sáng 30/6, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ Lương Đức Thắng (SN 1985) để phục vụ công tác điều tra. Phía VKSND quận đã cử kiểm sát viên phối hợp với Công an quận lấy lời khai của Thắng và những người liên quan.

Cũng theo Công an quận Tân Phú, bước đầu xác minh nạn nhân bị bạo hành là cháu Chung Ngọc H. (SN 2016). Người mẹ chứng kiến cảnh cháu H. bị bạo hành là chị Chung Thị N. (SN 1996).

Hình ảnh cháu H. bị bố dượng bạo hành dã man

Thời gian gần đây, chị N. quen biết và sống như vợ chồng với Lương Đức Thắng tại một phòng trọ ở đường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Theo người dân trong đường Hiệp Tân, cặp đôi này mới chuyển về đây sống không lâu. Sóng khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Khoảng 0h30 ngày 27/6, Thắng đi ăn nhậu về thì thấy chị N. đang mắng con gái là cháu H. nên đã dùng tay đánh cháu H. ngã xuống nền nhà. Sau đó cháu H. đứng dậy thì Thắng tiếp tục dùng tay bóp cổ đẩy cháu bé vào tường, nhấc lên khỏi mặt đất.

Khi cháu H. ngã xuống thì Thắng tiếp tục dùng tay đẩy mạnh cháu bé vào tường. Bị bố dượng dượng đánh đâu, cháu H. khóc ré lên thì bị Thắng đánh vào mặt, vào đầu. Thấy con bị Thắng đánh dã man, chị N. khóc. Thấy bạn gái khóc Thắng mới chịu dừng tay rồi bỏ đi.

Sự việc Thắng bạo hành cháu bé bị một người ở ngoài ghi lại và tung lên mạng xã hội. Sau khi nắm bắt được thông tin từ mạng xã hội , UBND phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) đã phối hợp với Công an và cơ quan liên quan vào cuộc xác minh thông tin, truy tìm nơi ở của hai mẹ con cháu H..

Trả lời về vụ bạo hành dã man này, ông Lê Viết Toàn – Chủ tịch UBND phường Hiệp Tân cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã phối hợp với cơ quan Công an vào cuộc xác minh, tìm kiếm nơi ở của nạn nhân. Song do người đăng clip không chỉ rõ địa chỉ nên cơ quan chức năng phải khoanh vùng các khu trọ và cuối cùng cũng tìm được nơi ở của hai mẹ con.

Sáng nay cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiệm trường vụ việc

“Ban đầu chị N. không thừa nhận nhưng sau khi nghe cán bộ phụ trách trẻ em, phụ nữ giải thích, chị cho biết hai mẹ con là nhân vật chính trong đoạn clip”, ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, ngay trong tối 29/6, UBND phường Hiệp Tân đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho mẹ và bé . Đồng thời đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả phát hiện trên người cháu H. có một số vết thương phần mềm, Sức Khỏe hiện đã ổn định.

Sáng ngày 30/6, Công an quận Tân Phú đã đưa hai mẹ con về phòng trọ để tổ chức thực nghiệm hiện trường, làm rõ hành vi. Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, bước đầu Thắng đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu H. của mình.

Đoạn clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng