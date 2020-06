Lời trần tình nhói tim của bà mẹ trói con gái vào xe tải: “Bức xúc vì con thừa nhận trộm tiền"

Khoảng 17h ngày 29/5, người dân thôn 10 (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xôn xao thông tin cô bé 12 tuổi bị mẹ trói vào xe tải nghi do ăn trộm tiền

Trước sự việc trên, ông Lê Xuân Duẫn – Chủ tịch UBND xã Lý Trạch cho biết, có sự việc như trên. Sự việc này xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh (62 tuổi, ở thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Qảng Bình).

Cháu bé bị trói được xác định là N.T.Tr. (12 tuổi); người mẹ trói con vào xe tải là chị Nguyễn Thị Mai Th. (33 tuổi, cùng ở xã Lý Trạch; là con của ông Chánh).

Hình ảnh bé gái bị mẹ trói vào xe tải nghi do trộm tiền của gia đình

“Chiều ngày 29/5, tôi phát hiện bị mất tiền nên gặng hỏi con gái. Sau nhiều lần hỏi dồn dập thì mới biết nó lấy trộm. Lúc đó, do quá bức xúc nên tôi mới trói con vào thùng xe để ăn đe. Nhưng không ngờ làm thế là không đúng với việc dạy con”.

Theo như thông tin trên Vietnamnet.vn, chị Th. dùng dây thừng buộc hai tay còn gái vào sau thùng xe ô tô tải loại 2,5 tấn của gia đình đậu trước cổng nhà. Vtrene cửa thùng xe nơi cháu bé bị trói tay có dòng chữ “phạt trộm tiền”. Ở dưới đất chỗ chân cháu bé có dòng chữa “phạt trộm”.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo cho Công an xã Lý Trạch yêu cầu gia đình cởi trói cho cháu bé. Đồng thời tiến hành lập biên bản, triệu tập chị Th. lên trụ sở làm việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Cha đánh đập dã man con gái 6 tuổi vì trộn gạo vào cát