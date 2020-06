Tiết lộ kinh hoàng: Kẻ giết bé trai 5 tuổi ở Nghệ An là học sinh lớp 11, nghiện game online

Ngay sau khi phát hiện thi thể bé Hà Trần Văn Đô (5 tuổi) tại căn nhà hoang ở trong rừng, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.