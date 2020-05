Nguyên nhân vụ giết 2 vợ chồng rồi tự sát ở Điện Biên: Do mâu thuẫn từ chuyện ông làm cháu có bầu

Liên quan đến vụ người đàn ông đâm 2 vợ chồng tử vong rồi tự sát, chiều ngày 28/5, Công an huyện Mường Chà và Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời lấy lời khai các nhân chứng liên quan.

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND xã Mường Tùng (huyện Mường Chà) cho biết, nạn nhân được xác định là vợ chồng chị Giàng Thị Sính (SN 1986) và anh Hờ A Páo (SN 1982) đều trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng. Hung thủ gây án là Sùng A Chu (SN 1965). Sau khi sát hại 2 nạn nhân, Chu đã dùng dao đâm vào cổ tự sát.

Hiện trường vụ án mạng

Về lai lịch của Chu theo ông Hùng, đối tượng này là người xã khác, thường sống lang thang trên núi không có chỗ ở cố định. Năm 2008, Chu quen biết và chung sống như vợ chồng với mẹ đẻ của chị Sính nhưng hai người không có con riêng.

Trong thời gian sinh sống ở địa phương, Chu không có dấu hiệu bất thường nào. Thậm chí Chu còn rất hòa đồng được bà con trong xóm quý mến. Vì Chu là người xã khác đến nên chính quyền địa phương không nắm rõ được tường tận gốc tích của hắn.

Nói về vụ án, cơ quan Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vì hiện trường là khu vực vùng sâu vùng xa nên quãng đường đi lại khó khăn. Phải mất kha khá thời gian di chuyển, cơ quan điều tra mới đến hiện trường.

Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian gần đây, đối tượng Chu bị nghi có quan hệ khiến cho cháu H. T. P. (15 tuổi, con nuôi của vợ chồng chị Sính) mang thai . Vì thế nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Có thể xuất phát từ nguyên nhân trên đã dẫn đến vụ việc Chu dùng dao truy sát vợ chồng chị Sính.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 5h30 ngày 28/5, Chu dùng dao chém chị Sính. Thấy vợ bị chém, anh Pao lao vào can ngăn. Chu dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng anh Páo khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Chu dùng dao đâm vào cổ. Sau đó, Chu và anh Páo tử vong

Chị Sính bị đâm nhưng cố gắng bỏ chạy để tìm sự cứu giúp. Song do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

