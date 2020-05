Vụ bố trói tay đánh đập con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng: Người bố từng bạo hành cả đấng sinh thành

Liên quan đến vụ bố trói tay đánh đập rồi tung “đường quyền” đá con gái bay xa đến 2 mét, sáng 29/5, lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu ( Sóc Trăng ) đã ra lệnh bắt giữ Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa) để điều tra hành vi Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.

Qua báo cáo sơ bộ của phía bệnh viện, Công an thị xã Vĩnh Châu cho biết, cháu N. bị đa chấn thương phần mềm do bị Đa đánh đập, đấm đá. Hiện phía bệnh viện đang làm siêu âm, chụp CT cho cháu N. để giám định tỷ lệ thương tật. Từ kết quả này, cơ quan điều tra mới đủ chứng cứ và xử lý Đa theo quy định Pháp luật

Cũng theo ông Phương, Đa không giống những người nghèo có chí khác, hắn đi làm thuê được bao nhiêu tiền thì đổ hết vào rượu chèm, nhậu nhẹt. Khi nào hết tiền nhậu thì mới vác người đi ra ngoài kiếm việc. Hàng xóm không có mấy thiện cảm đối với Đa.

Về hành vi bạo hành con cái của Đa, ông Phương cho biết: “Cha của Đa cũng từng đánh đập đấng sinh thành. Đến lượt Đa cũng đánh đập cha mẹ, vợ con. Hai năm trước, vì không chịu được cảnh bị đánh đập nên người vợ đã bỏ nhà đi để lại cho Đa 3 đứa con thơ”.

Cháu N. (nạn nhân bị Đa đánh đạp) là con gái đầu lòng. Ngoài ra, Đa còn hai đứa con khác (một cháu 4 tuổi và 1 cháu 3 tuổi). Sau khi mẹ đẻ Đa qua đời thì bố Đa cũng bỏ đi xứ khác sinh sống vì không chịu được cảnh bị con trai đánh đập. Khi không còn bố mẹ để hành hạ, Đa chuyển sang đánh đập con cái.

