Sau vụ BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác, VTV chính thức lên tiếng

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động ngày 29/8 xác nhận, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội ) đang thụ lý vụ án Cố ý gây thương tích có liên quan đến BTV Dương Ngọc Trinh đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam ( VTV ). Đến thời điểm hiện tại, Công an quận Hai Bà Trưng chưa có quyết định gì thêm về vụ việc.

BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác.

Được biết, trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác BTV Ngọc Trinh từ ngày 7/7/2020, trước khi vụ việc được truyền thông đưa tin.





Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Nhà báo Lê Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV) cho biết: "Việc Ngọc Trinh tạm đình chỉ công tác đã lâu rồi. Hiện tại, cô ấy vẫn tạm dừng công việc, không đến cơ quan làm việc nữa...".

BTV Ngọc Trinh sinh năm 1986, từng tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng 8x trở thành BTV đài VTV từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và trở thành 1 trong số 2 biên tập viên đầu tiên được đặc cách vào Đài Truyền hình Việt Nam.

Cô nàng sở hữu cuộc sống sang chảnh.

Cô nàng trở nên quen mặt trên sóng truyền hình VTV24 với Bản tin tài chính, Chuyển động 24h… Không chỉ dẫn dắt chương trình, BTV Ngọc Trinh còn tham gia vào việc biên tập và tổ chức sản xuất.



Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, BTV Ngọc Trinh còn gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại cùng gu thời trang sành điệu, cuộc sống sang chảnh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, đồ hiệu đắt tiền.





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ