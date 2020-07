Vụ cán bộ phường bị kẻ bịt mặt chém trọng thương: Lãnh đạo phường hé lộ nguyên nhân sốc

Ngày 3/7, Công an huyện Kiến An (Hải Phòng) vẫn đang tích cực điều tra , truy tìm 2 kẻ lạ mặt chém trọng thương ông Đặng Văn Minh – cán bộ Quản lý đô thị phường Văn Đẩu (quận Kiến An).

Ông Đặng Văn Minh sinh năm 1976 (quê ở xã An Thái, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng). Trước đó, ông Minh làm cán bộ địa chính phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An. Đến năm 2017, ông Minh chuyển công tác về phường Văn Đẩu và làm tại đây cho đến khi bị tấn công trọng thương.

Liên quan đến vụ việc này, ông Bùi Đức Ngoãn – Phó Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 30/6. Buổi sáng, phường có cuộc họp giao ban về vấn đề xây dựng, ông Minh được cấp trên giao đi kiểm tra một công trình ở địa bàn.

Khoảng gần 11h, ông Minh rời khỏi trụ sở, khi đi được khoảng 200 mét thì bị 2 kẻ lạ mặt, mặc áo bò, ngồi xe máy không biển mang số hiệu Yamaha Sirius màu đỏ bám theo. Một trong 2 người lạ mặt này vung dao chém 3 nhát vào lưng ông Minh. Chưa dừng lại, chúng con buông nhiều lời đe dọa.

Bị chém trọng thương nhưng ông Minh vẫn cố điều khiển xe quay về trụ sở phường để báo cáo tình hình. Tại trụ sở, các can bộ khác thấy ở lưng ông Minh chảy máu nên nhanh chóng đưa ông Minh đến bệnh viện quận Kiến An cấp cứu, khâu vết thương. Theo phía Bệnh viện , vết thương sâu nhất là 2,5cm, dài nhất alf 7 – 8 cm.

Cũng theo lãnh đạo phường Văn Đẩu, hiện Sức Khỏe của ông Minh đã hồi phục. Phường Văn Đẩu cũng đã cắt cử cán bộ đến bảo vệ, hỗ trợ gia đình chăm sóc ông Minh tại bệnh viện.

Nói về nhóm người lạ mặt tấn công ông Minh, lãnh đạo phường Văn Đẩu nhận định: Nguyên nhân có thể liên quan đến việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. “Có thể nhóm người này đã theo dõi ông Minh từ vài ngày trước đó. Đoạn đường xảy ra sự việc vắng người, không có camera an ninh”.

Đây không phải lần đầu tiên cán bộ phường bị những đối tượng lạ mặt tấn công, trước đó, một cán bộ công chức ở phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) cũng bị 2 kẻ lạ mặt hành hung trên đường đi đón 2 con nhỏ tan học.

Theo Công an TP Thái Bình, nạn nhân là ông V.V.P. (31 tuổi), cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, bị hành hung trên đường đi đón 2 con nhỏ tan học.

Chiều 18/6, sau khi tan làm, ông P. đi đến đường Lý Thường Kiệt thì có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát. Tiếp đó, 1 trong 2 thanh niên này hỏi: "Mày có phải là P. không?", rồi vung tay đánh tới tấp vào vùng mặt.

Bị tấn công bất ngờ, ông P. ngã xuống đất và bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân sống gần đó đã đưa ông P. đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nói về việc bị tấn công, ông P. chia sẻ, có thể do trước đó ông tố cáo sai phạm của lãnh đạo phường Lê Hồng Phong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

