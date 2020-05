Tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái 6 tuổi bị bố trói tay đánh đập ở Sóc Trăng

Sau khi vụ việc bé D.T.N. (6 tuổi) bị cha là Danh Đa (24 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa) đánh đập dã man, cơ quan chức năng đã vào cuộc, đưa cháu bé tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị. Hai đứa con còn lại của Đa được gửi cho người thân trong gia đình chăm sóc.



Như trong đoạn clip dài gần 4 phút được chia sẻ hôm 28/5, bé N. bị bố đánh, trói 2 tay vào trụ bê tông. Dù đã tìm cách bỏ chạy nhưng do vướng dây trói, bé tiếp tục bị bố đánh khắp người. Thậm chí khi dây đứt, Danh Đa còn tiếp tục đánh đập khiến con gái nhiều lần ngã úp mặt xuống đất nhưng người này vẫn thản nhiên kéo bé N. lê lết dưới nền.



Video vụ việc.



Đến ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Danh Đa.



Sáng 31/5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động Online, lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu cùng đại diện các cơ quan đoàn thể của địa phương đã đến bệnh viện thăm và tặng quà cho bé N.

Bé đang được điều trị tại bệnh viện.

Zing cũng dẫn lại lời bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, Sức Khỏe và tinh thần của bé đã ổn định. Hiện, bé N. ăn uống tốt; kết quả siêu âm và CT cho thấy não, nội tạng ổn định.

Bà Nhiên còn bổ sung rằng, bé N. bị tổn thương phần mềm. Cũng may trước nhà bé có nhiều cỏ cây và nền cát nên hạn chế được thương tật xảy ra. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, bé N. sẽ được chăm sóc tích cực, khi nào sức khỏe hoàn toàn bình thường thì mới xuất viện.



